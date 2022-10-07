Для чего Илон Маск напомнил Украине, на чьей стороне Донбасс Почему Илон Маск устроил виртуальную драку с резидентами украинского режима по всему миру. 35717 35717 Обложка © Getty Images / Bill Pugliano

Илон Маск выигрывает битву в соцсетях с Правительством Украины. После голосования о повторных референдумах на Украине, принадлежности Крыма к России миллиардер поднял цифры голосования прорусских регионов в 2012 году и нарисовал карту, согласно которой к России может отойти по волеизъявлению жителей регионов больше половины страны.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал пост Илона Маска о том, что на востоке Украины "предпочитают Россию", констатацией реальности.

Твиты Маска разлетаются на миллионы сообщений и инфоповодов на всех континентах. Пользователи Интернета уже обосновали интерес миллиардера к украинскому конфликту, который разразился в противостоянии Москвы и марионеточного правительства Незалежной под началом Вашингтона.

Версии за бизнес

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Возглавив западный мейнстрим, "пехотинец" космобизнеса решил разобраться в вопросе энергокризиса, бьющего и по его проектам, а также защитить бизнес в космосе. Ряд пользователей пишут, что за операцию "Усмирение хохлов" Маск может получить ряд преференций из Москвы. Ведь начав с голосования о повторном проведении референдумов и согласившись с тем, что Крым — российская территория, он устроил кровавую бойню укроботов, показав миру истинное лицо украинского режима, где на попытку разрешить конфликт мирным образом ему матом ответила жена Зеленского: "Твоё дело раздавать "Старлинк" и завалить *** (хлебало. — Прим. ред.)". А щирых украинцев со всего мира корёжить будет ещё долго.

Детальное изучение вопроса о водоснабжении Крыма и не менее серьёзное изучение итогов парламентского голосования на Украине десять лет назад говорят о том, что предприниматель взялся за дело прагматически и это только первые шаги. "Кто нанял Илона Маска защищать Москву? И какие цели скрываются за его шокирующими публику заявлениями?" — задаются вопросами эксперты и соцсети.

Первая версия: Маск просчитал итоги разрыва с российским энергорынком и не готов отказываться от услуг "Газпрома". Ведь, напомним, под Берлином строится "Гигатесла" — фабрика по производству электромобилей, нуждающихся в дешёвом электричестве, производимом из российского газа, которого американцы решили лишить всю Европу, устроив диверсии на нитках "Северного потока".

Ещё одна версия связана с беспокойством Маска за свои спутники, которые Москва может легко превратить в жестяные банки на орбите, используя "Нудоль" и ряд секретных разработок. В российском сегменте Интернета практически каждый день обычные люди предлагают руководству России ослепить спутники "Скайлинк", которые передают информацию о Российской армии Киеву, и практически закончить СВО, отключив ВСУ.

HIMARS. Фото © Getty Images / Stocktrek Images

— Спутники всех этих Илонов Масков сегодня наводят артиллерию на наши объекты, они поставляют оружие Украине. На их деньги покупаются HIMARS, которыми бьют по нашим школам и больницам. Поэтому я скептически отношусь к Маску. Скажу так, для политика всё пиар, кроме некролога. Неважно, что он скажет, важно, что это подхватят и потащат по всем передовицам, и его рейтинг будет расти. Многие люди из бизнеса садятся на эту волну. Они понимают, что угроза слишком велика, мы не остановимся. А если говорить про Запорожье и что хочет Херсон, пусть сам приедет и поговорит с людьми. А то все эти диванные красавцы под пивко и чипсы рассуждают, кто куда хочет, и про референдум, который якобы был нечестный, — отреагировал сегодня в комментарии СМИ врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Здравый смысл и амбиции политика

С другой стороны, Илон Маск может представлять независимого и прагматичного кандидата от наиболее разумной части западных элит. Миротворца, который оппонирует Байдену и своре лоббистов ВПК, готовых довести Россию до ядерного ответа. Зеленский уже не раз призвал США и Европу нанести превентивные удары по территории России. Это отмечает и американский аналитический центр, признавая правоту Маска.

— Если события на Украине будут развиваться по нынешнему сценарию, Соединённые Штаты и Россия движутся к столкновению, которое может иметь катастрофические последствия для всех сторон конфликта и для всего мира. И он прав в том, что подход Америки к этой нарастающей проблеме требует срочной корректировки, — соглашается с миллиардером Responsible Statecraft. — Маск, похоже, понимает то, чего не понимает администрация Байдена: что Путин не следует сценарию, который мы написали для него на Украине.

По мнению Responsible Statecraft, Маск оказывает услугу Украине, Соединённым Штатам и всему миру, говоря о необходимости дипломатического пути для сопровождения военного натиска, который США до сих пор применяли против России на Украине.

Фото © Getty Images / Dimitrios Kambouris / Getty Images for The Met Museum / Vogue Ху из мистер Маск? 0 Будущий президент США Спаситель человечества от ядерной войны Фигура апокалипсиса Бизнес и ничего личного

Авторы Елена Стафеева