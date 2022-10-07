Москвичам раскрыли способ сэкономить на отоплении

В Москву постепенно приходят холода, а это значит, что скоро жители столицы начнут получать квитанции за отопление. Начальник Мосжилинспекции Олег Кичиков рассказал "Вечерней Москве" о способах экономии во время отопительного сезона.

Большинство жителей Москвы платят за отопление круглый год, чтобы лучше распределить нагрузку на семейный бюджет. Но её можно снизить ещё больше с помощью индивидуальных приборов учёта тепловой энергии, и для этого нужно учитывать несколько факторов. По словам Кичикова, важно определиться с разницей между индивидуальными счётчиками и распределителями.

Первые устанавливаются на одно жилое и нежилое помещение и находятся на границе эксплуатационной ответственности между УК и собственником, а сам дом должен иметь горизонтальную разводку. Вторые ставятся на каждый отопительный прибор и позволяют узнать потребление во всех помещениях. При использовании любого прибора важно, чтобы сам дом был оснащён общедомовым прибором учёта тепла, а непосредственно приспособления должны функционировать согласно постановлению Правительства РФ № 354.

Кичиков добавил, что сэкономить с помощью ИПУ можно лишь в том случае, если он установлен в каждом помещении многоквартирного дома. Если же поставить его только в одной квартире, то это будет бессмысленной покупкой.