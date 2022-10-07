Ехавшему к невесте-финке россиянину аннулировали визу прямо на границе
YLE: Финляндия аннулировала визу россиянину, ехавшему к невесте
Петербуржцу Антону Кумейко аннулировали визу при въезде в Финляндию, где живёт его девушка, с которой они собирались подать заявление на заключение брака. Об этом сообщает YLE.
"Ему выдали бумаги с отказом во въезде и аннулировали визу", — рассказал финский телеканал.
Решение мотивировалось тем, что "одно или несколько государств – участников Шенгенского соглашения считают, что вы представляете угрозу их международным отношениям". Россиян добавил, что его могли бы пропустить в Финляндию, если бы брак молодая пара заключила уже официально.
Телеканал ссылается на эксперта по пограничной безопасности капитана Сеппо Хаккинена, который пояснил, что право въезда в Финляндию имеют "лица, состоящие в длительных отношениях", то есть совместно проживающие не менее двух лет. Если человек едет в Финляндию по туристической визе ради встречи с семьёй или свидания, то нужно предоставить доказательства на границе, отметил специалист.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Дюссельдорфа пять российских граждан получили отказ в регистрации на рейс от финского авиаперевозчика Finnair. Среди тех, кого "развернули" на регистрации, была женщина с ребёнком, которая через Хельсинки летела в Тюмень на похороны.
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