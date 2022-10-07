Ехавшему к невесте-финке россиянину аннулировали визу прямо на границе

Петербуржцу Антону Кумейко аннулировали визу при въезде в Финляндию, где живёт его девушка, с которой они собирались подать заявление на заключение брака. Об этом сообщает YLE.

"Ему выдали бумаги с отказом во въезде и аннулировали визу", — рассказал финский телеканал.

Решение мотивировалось тем, что "одно или несколько государств – участников Шенгенского соглашения считают, что вы представляете угрозу их международным отношениям". Россиян добавил, что его могли бы пропустить в Финляндию, если бы брак молодая пара заключила уже официально.

Телеканал ссылается на эксперта по пограничной безопасности капитана Сеппо Хаккинена, который пояснил, что право въезда в Финляндию имеют "лица, состоящие в длительных отношениях", то есть совместно проживающие не менее двух лет. Если человек едет в Финляндию по туристической визе ради встречи с семьёй или свидания, то нужно предоставить доказательства на границе, отметил специалист.