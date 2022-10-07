Учёные выяснили, что вынужденное воздержание ведёт к женоненавистничеству

Учёные из Университета Твенте в Нидерландах нашли связь между мужским воздержанием и женоненавистничеством, выяснив, что оно негативно влияет на отношение с женщинами. Об этом говорится в научном журнале Personality and Individual Differences.

В ходе исследования эксперты опросили 156 мужчин, относящих себя к инцелам — неспособным найти сексуального партнёра, несмотря на большое желание, и 192 обычных. Они честно ответили на вопросы о вынужденном воздержании, выявляющие модель личности, степень мизогинии — враждебность по отношению к женщинам, сексуальную объективацию и отношение к мифам об изнасилованиях.

В итоге выяснилось, что вынужденное воздержание связано с повышенной враждебностью по отношению к женщинам, сексуальной объективацией и поддержкой распространённых мифов о насилии. Иначе говоря, согласные с утверждением "я хочу встречаться, но никто не хочет встречаться со мной" чаще соглашаются с утверждением "лучше не доверять женщинам".

Как считают авторы исследования, данное открытие имеет важное теоретическое приложение: невозможность удовлетворить фундаментальное желание обрести романтического или сексуального партнёра приводит к развитию различных форм сексистских и женоненавистнических взглядов.