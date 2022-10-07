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7 октября, 13:57

Учёные выяснили, что вынужденное воздержание ведёт к женоненавистничеству

Учёные из Университета Твенте в Нидерландах нашли связь между мужским воздержанием и женоненавистничеством, выяснив, что оно негативно влияет на отношение с женщинами. Об этом говорится в научном журнале Personality and Individual Differences.

В ходе исследования эксперты опросили 156 мужчин, относящих себя к инцелам — неспособным найти сексуального партнёра, несмотря на большое желание, и 192 обычных. Они честно ответили на вопросы о вынужденном воздержании, выявляющие модель личности, степень мизогинии — враждебность по отношению к женщинам, сексуальную объективацию и отношение к мифам об изнасилованиях.

В итоге выяснилось, что вынужденное воздержание связано с повышенной враждебностью по отношению к женщинам, сексуальной объективацией и поддержкой распространённых мифов о насилии. Иначе говоря, согласные с утверждением "я хочу встречаться, но никто не хочет встречаться со мной" чаще соглашаются с утверждением "лучше не доверять женщинам".

Как считают авторы исследования, данное открытие имеет важное теоретическое приложение: невозможность удовлетворить фундаментальное желание обрести романтического или сексуального партнёра приводит к развитию различных форм сексистских и женоненавистнических взглядов.

Врач рассказала, как отсутствие секса влияет на психическое состояние

Врач рассказала, как отсутствие секса влияет на психическое состояние

Кстати, ранее Лайф рассказывал, что долгое воздержание от секса может привести к импотенции. Кроме того, как отметила психолог и сексолог Регина Спиридонова, отказ от интимной связи на протяжении долгого времени может привести к проблемам с простатой. По словам врача, для мужчин, практикующих сексуальное воздержание, риск таких последствий выше в два-три раза.

Обложка ©

Freepik

Николь Вербер

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