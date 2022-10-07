В Петербурге отменили новогодние гулянья, все сэкономленные деньги пойдут на сборы мобилизованных

Власти Санкт-Петербурга решили отменить традиционные новогодние и рождественские мероприятия, а сэкономленные средства направить на сборы добровольцев и мобилизованных. Об этом сообщили в администрации города.

"На совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства принято решение об отмене ранее запланированных праздничных мероприятий по случаю Нового года. <…> Сэкономленные средства будут использованы целевым образом по выделенной в бюджете Санкт-Петербурга статье на приобретение дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных", — говорится в сообщении.