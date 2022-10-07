В Петербурге отменили новогодние гулянья, все сэкономленные деньги пойдут на сборы мобилизованных
Власти Санкт-Петербурга решили отменить традиционные новогодние и рождественские мероприятия, а сэкономленные средства направить на сборы добровольцев и мобилизованных. Об этом сообщили в администрации города.
"На совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства принято решение об отмене ранее запланированных праздничных мероприятий по случаю Нового года. <…> Сэкономленные средства будут использованы целевым образом по выделенной в бюджете Санкт-Петербурга статье на приобретение дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных", — говорится в сообщении.
Ранее такое же решение приняли власти Калуги. Там не будут тратить средства муниципального бюджета на украшение города к Новому году, откажутся от фейерверков, концертов и массовых гуляний. Все свободные средства решено направить на поддержку мобилизованных горожан.
ТАСС / Пётр Ковалёв