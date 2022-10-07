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7 октября, 14:02

СК завершил расследование дела Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении Ильназа Галявиева, в 2021 году устроившего стрельбу в гимназии в Казани. Теперь дело передано для решения вопроса о направлении в суд.

"Согласно материалам уголовного дела, причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети Интернет, скопировав их поведение при нападении", — рассказали в СКР.

Психолого-психиатрическая экспертиза ранее признала Галявиева вменяемым, сам он признал вину и раскаялся.

"Слова не вернут погибших": Устроивший стрельбу в казанской гимназии Галявиев раскаялся и попросил прощения

"Слова не вернут погибших": Устроивший стрельбу в казанской гимназии Галявиев раскаялся и попросил прощения

Напомним, бывший ученик казанской гимназии № 175 Ильназ Галявиев устроил стрельбу в учебном заведении утром 11 мая 2021 года, открыв огонь практически с порога. В результате трагедии погибло девять человек: семь школьников и две учительницы, одна из которых закрыла собой ребёнка от напавшего. Стрелок был арестован. 10 декабря того же года стало известно, что ему предъявили окончательное обвинение.

Лайф узнал о новых фигурантах дела казанского стрелка Галявиева, устроившего бойню в школе

Лайф узнал о новых фигурантах дела казанского стрелка Галявиева, устроившего бойню в школе

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ТАСС / Егор Алеев

Александра Вишнякова

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