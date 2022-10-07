СК завершил расследование дела Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении Ильназа Галявиева, в 2021 году устроившего стрельбу в гимназии в Казани. Теперь дело передано для решения вопроса о направлении в суд.

"Согласно материалам уголовного дела, причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети Интернет, скопировав их поведение при нападении", — рассказали в СКР.

Психолого-психиатрическая экспертиза ранее признала Галявиева вменяемым, сам он признал вину и раскаялся.