Бывшая уполномоченная по правам человека на Украине является "высококвалифицированной психопаткой", а фейки о Российской армии она выдумывала из-за распущенности своего характера и наличия сексуальных фантазий. Такое мнение высказала известный психолог Вероника Степанова.

"Это люди, которые очень сильно отдалены от своих чувств, от своих ощущений, она так и не поняла, что её "разводят" (пранкеры Вован и Лексус. — Прим. Лайфа). Нам с вами это было совершенно очевидно, но только не высокофункциональному психопату. У неё сильно приглушена сфера чувств, она не чувствует, у неё нет той самой интуиции. Это антисоциальное расстройство личности. Делится на два типа. Есть обычные психопаты — зэки, которые сидят в тюрьме. А есть высокофункциональные психопаты, которые совершают с лёгкостью преступления, патологическое враньё, лишены доступа к собственным чувствам, манипулируют другими людьми очень хорошо, притворяются, бесконечно носят "фасад" и умудряются удерживать импульсы", — заявила Степанова.

По словам психолога, в опубликованном пранкерами ролике видно, что, как только речь заходит о российских солдатах и фейках о них, Денисова тут же замолкает и "надевает на себя другую маску" — девочки, которую когда-то насиловали, и теперь она это рассказывает своей маме.

"То есть мы видим болезненное перверсивное фантазирование, которое, видимо, формировалось с самого детства. Возможно, там было какое-то жёсткое пуританское воспитание, где она дома показывала "правильную девочку". На самом деле это бэдээсэмщица, это развращённая женщина, потому что приглушены чувства, потому что она ничего не чувствует, поэтому должны быть такие яркие стимулы", — добавила психолог.

По мнению психолога, за время пребывания на посту омбудсмена Денисова так или иначе могла реализовать все свои фантазии, заметив, что привлекает к себе всё больше внимания общественности. Специалист подчеркнула: в тот момент, когда экс-омбудсмен начинает распространять фейки о российских солдатах, её мозг как пазл начинает на ходу собирать все истории, оказавшиеся фейками.

"Что вы считываете? Маньячку. Можно представить её в концлагере, как она пытает женщин, детей. Мурашки бегут по телу. Вполне возможно, что сейчас она дорвалась до русских пленных и там над ними издевается. По ней это видно, фонит", — подытожила Степанова.