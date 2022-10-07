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7 октября, 15:13

Милохин поцеловал Медведеву на съёмках нового сезона "Ледникового периода"

<p>Vk / <a href="https://vk.com/jmedoj?w=wall-67998976_291641&z=photo-67998976_457342045/wall-67998976_291641" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Евгения Медведева Навсегда | Medvedevа Team</a></p>

Vk / Евгения Медведева Навсегда | Medvedevа Team

Блогер Даня Милохин во время съёмок нового сезона телевизионного шоу "Ледниковый период" поцеловал двукратную чемпионку мира по фигурному катанию Евгению Медведеву в щёку.

Медведева и Милохин выступают в паре в "Ледниковом периоде" второй год подряд. Их новая программа поставлена под композицию Perfect британского исполнителя Эда Ширана.

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Ранее фанаты активно приписывали Медведевой и Милохину роман. Сами же участники проекта говорили, что между ними нет никаких отношений, кроме дружеских.

Медведева в последний раз участвовала в официальных соревнованиях в декабре 2019 года на чемпионате России, с которого снялась перед произвольной программой из-за сломанного на тренировке конька и травмы ноги.

Роман Фейгин

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