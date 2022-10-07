Милохин поцеловал Медведеву на съёмках нового сезона "Ледникового периода"

Блогер Даня Милохин во время съёмок нового сезона телевизионного шоу "Ледниковый период" поцеловал двукратную чемпионку мира по фигурному катанию Евгению Медведеву в щёку.

Медведева и Милохин выступают в паре в "Ледниковом периоде" второй год подряд. Их новая программа поставлена под композицию Perfect британского исполнителя Эда Ширана.

Ранее фанаты активно приписывали Медведевой и Милохину роман. Сами же участники проекта говорили, что между ними нет никаких отношений, кроме дружеских.