Милохин поцеловал Медведеву на съёмках нового сезона "Ледникового периода"
Блогер Даня Милохин во время съёмок нового сезона телевизионного шоу "Ледниковый период" поцеловал двукратную чемпионку мира по фигурному катанию Евгению Медведеву в щёку.
Медведева и Милохин выступают в паре в "Ледниковом периоде" второй год подряд. Их новая программа поставлена под композицию Perfect британского исполнителя Эда Ширана.
Ранее фанаты активно приписывали Медведевой и Милохину роман. Сами же участники проекта говорили, что между ними нет никаких отношений, кроме дружеских.
Медведева в последний раз участвовала в официальных соревнованиях в декабре 2019 года на чемпионате России, с которого снялась перед произвольной программой из-за сломанного на тренировке конька и травмы ноги.