Минюст исключил из реестра СМИ-иноагентов двух человек

Два человека исключены из реестра СМИ-иноагентов после того, как перестали получать иностранное финансирование. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Минюста. Первый из них — политолог и экс-сотрудник Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета Павел Воронов, второй — журналист Владимир Воронов, который создал ООО "Апрельские тезисы"*, также внесённое в иноагентский перечень.