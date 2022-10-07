Минюст исключил из реестра СМИ-иноагентов двух человек
Два человека исключены из реестра СМИ-иноагентов после того, как перестали получать иностранное финансирование. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Минюста. Первый из них — политолог и экс-сотрудник Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета Павел Воронов, второй — журналист Владимир Воронов, который создал ООО "Апрельские тезисы"*, также внесённое в иноагентский перечень.
"Ковин и Воронов исключены из реестра в связи с отсутствием финансирования от иностранных источников в течение года, предшествовавшего дню подачи заявления об исключении из реестра", — говорится в сообщении Минюста.
Ранее Лайф сообщал, что российский центр "Мемориал"* получил Нобелевскую премию мира. Вместе с ним в числе лауреатов оказались белорусский активист Алесь Беляцкий и украинский Центр гражданских свобод.
* Организации из списка СМИ-иноагентов.
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