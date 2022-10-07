Устроившего смертельное ДТП водителя Собчак приговорили к реальному сроку

Адлерский районный суд приговорил к двум годам колонии-поселения Олега Цоя, который вёл Mercedes с журналисткой Ксенией Собчак и попал в смертельное ДТП в Сочи в октябре прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба судов Краснодарского края.

"Рассмотрев материалы дела, суд признал подсудимого виновным, с учётом всех обязательств ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием наказания в колонии-поселении и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок три года. Приговор в законную силу не вступил", — говорится в сообщении.