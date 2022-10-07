Устроившего смертельное ДТП водителя Собчак приговорили к реальному сроку
Устроившему смертельное ДТП в Сочи водителю Собчак дали два года колонии
Адлерский районный суд приговорил к двум годам колонии-поселения Олега Цоя, который вёл Mercedes с журналисткой Ксенией Собчак и попал в смертельное ДТП в Сочи в октябре прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба судов Краснодарского края.
"Рассмотрев материалы дела, суд признал подсудимого виновным, с учётом всех обязательств ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием наказания в колонии-поселении и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок три года. Приговор в законную силу не вступил", — говорится в сообщении.
Сам Цой в ходе вынесения приговора полностью признал свою вину и заявил, что готов возместить ущерб в результате смертельного ДТП.
Напомним, Ксения Собчак попала в ДТП по дороге между Адлером и Красной Поляной в Краснодарском крае вечером 9 октября 2021 года. "Майбах", в котором ехала телеведущая, выехал на встречку и столкнулся с "фольксвагеном", в результате пассажирка второй машины скончалась, ещё два человека пострадали. Сама Собчак быстро покинула место происшествия и улетела в Москву. Позже появилось видео момента смертельного ДТП. Водитель "майбаха" признал свою вину, его отправили под домашний арест, а телеведущую вызвали на допрос как свидетеля — сначала в Москву, а потом в Сочи. 20 октября она дала показания в Краснодарском крае.
YouTube / КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ СУД