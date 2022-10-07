Адвокат объяснил, могут ли мобилизовать находящихся на больничном россиян
Юрист Михальчик объяснил, могут ли мобилизовать находящихся на больничном россиян
Адвокат Алексей Михальчик в беседе с Лайфом объяснил, могут ли мобилизовать россиян, которые находятся на больничном. По его словам, это зависит от ряда факторов.
"Рассмотрим несколько вариантов: когда человек повестку получил прямо в руки о том, что он должен явиться в военкомат, или ему, например, потенциально направляют через работодателя, а он её не получает", — начал эксперт.
По его словам, риск ответственности наступает, когда человек получает предписание на явку для убытия в учебку. Подразумевается, что больничный — это временная нетрудоспособность. И в случае если у человека есть уважительная причина неявки (наличие заболевания, из-за которого он находится дома), то он не привлекается к административной ответственности.
"Если он уведомил военкома по какому-то каналу связи, что у него есть больничный, или когда идёт рассмотрение административного дела постфактум, он предъявляет больничный, то административка должна прекращаться", — пояснил юрист, добавив, что аналогичная ситуация возникает в том случае, если передать повестку предписали работодателю.
Однако необходимо помнить, что телефон — это ненадёжное средство для уведомления. По словам эксперта, лучше отправить документ по факсу, электронной или обычной почте с описью и уведомлением о получении. При этом адвокат напомнил, что человек имеет полное право не открывать дверь пришедшим за ним сотрудникам, если у них нет ордера на обыск.
Ранее юрист объяснила, можно ли брать нового сотрудника на место мобилизованного. Как рассказала эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева, делать это не воспрещается, однако возможно лишь по срочному договору. Эксперт отметила, что, согласно постановлению Правительства РФ, трудовые договоры сотрудников, которых призовут в рамках частичной мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты. То есть рабочее место за человеком сохранится.
ТАСС / Сергей Савостьянов