Адвокат объяснил, могут ли мобилизовать находящихся на больничном россиян

Адвокат Алексей Михальчик в беседе с Лайфом объяснил, могут ли мобилизовать россиян, которые находятся на больничном. По его словам, это зависит от ряда факторов.

"Рассмотрим несколько вариантов: когда человек повестку получил прямо в руки о том, что он должен явиться в военкомат, или ему, например, потенциально направляют через работодателя, а он её не получает", — начал эксперт.

По его словам, риск ответственности наступает, когда человек получает предписание на явку для убытия в учебку. Подразумевается, что больничный — это временная нетрудоспособность. И в случае если у человека есть уважительная причина неявки (наличие заболевания, из-за которого он находится дома), то он не привлекается к административной ответственности.

"Если он уведомил военкома по какому-то каналу связи, что у него есть больничный, или когда идёт рассмотрение административного дела постфактум, он предъявляет больничный, то административка должна прекращаться", — пояснил юрист, добавив, что аналогичная ситуация возникает в том случае, если передать повестку предписали работодателю.

Однако необходимо помнить, что телефон — это ненадёжное средство для уведомления. По словам эксперта, лучше отправить документ по факсу, электронной или обычной почте с описью и уведомлением о получении. При этом адвокат напомнил, что человек имеет полное право не открывать дверь пришедшим за ним сотрудникам, если у них нет ордера на обыск.