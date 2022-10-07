Премьер Польши предложил поделить замороженные российские активы между ЕС и Украиной
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал журналистам о своей инициативе разделить замороженные активы РФ между Украиной и странами ЕС.
"Это активы, которые огромны, составляют около 350 миллиардов евро. И сегодня можно обратиться к этим средствам для пользы Украины, которая должна быть восстановлена на эти средства, но также и для нужд жителей Европейского союза, для нужд жителей Польши", — заявил польский премьер по итогам второго дня неформального саммита ЕС с участием Европейского политического сообщества.
По словам главы польского кабмина, такой способ создания нового фонда и пополнения европейской казны является относительно лёгким.
Ранее Лайф сообщал, что страны Евросоюза могут выдать разрешение на разморозку денежных средств или активов для завершения контрактов, принадлежащих Национальному расчётному депозитарию (НРД), заключённых до 3 июня 2022 года.
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