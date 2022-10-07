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7 октября, 14:52

Премьер Польши предложил поделить замороженные российские активы между ЕС и Украиной

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал журналистам о своей инициативе разделить замороженные активы РФ между Украиной и странами ЕС.

"Это активы, которые огромны, составляют около 350 миллиардов евро. И сегодня можно обратиться к этим средствам для пользы Украины, которая должна быть восстановлена на эти средства, но также и для нужд жителей Европейского союза, для нужд жителей Польши", — заявил польский премьер по итогам второго дня неформального саммита ЕС с участием Европейского политического сообщества.

По словам главы польского кабмина, такой способ создания нового фонда и пополнения европейской казны является относительно лёгким.

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Ранее Лайф сообщал, что страны Евросоюза могут выдать разрешение на разморозку денежных средств или активов для завершения контрактов, принадлежащих Национальному расчётному депозитарию (НРД), заключённых до 3 июня 2022 года.

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Getty Images / Thierry Monasse

Артур Белкин

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