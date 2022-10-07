Премьер Польши предложил поделить замороженные российские активы между ЕС и Украиной

"Это активы, которые огромны, составляют около 350 миллиардов евро. И сегодня можно обратиться к этим средствам для пользы Украины, которая должна быть восстановлена на эти средства, но также и для нужд жителей Европейского союза, для нужд жителей Польши", — заявил польский премьер по итогам второго дня неформального саммита ЕС с участием Европейского политического сообщества.