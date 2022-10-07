Госпитализация рэпера Паши Техника попала на видео

В распоряжении телеграм-канала SHOT появилось видео, на котором медики госпитализируют рэпера Пашу Техника. Судя по опубликованным кадрам, его девушку Екатерину врачи в больницу не взяли.

Рэпера Пашу Техника без сознания выносят из подъезда в машину скорой помощи. Видео © t.me / SHOT

На кадрах видно, что трое врачей скорой помощи выносят рэпера в бессознательном состоянии из подъезда. Его избранница идёт следом, но медики не разрешают ей поехать вместе с ними. Сейчас Техник находится в коме в тяжёлом состоянии. Его спутница призналась, что в его крови "много всего намешано". Как говорит менеджер музыканта, шанс на его спасение есть.