Госпитализация рэпера Паши Техника попала на видео
Появилось видео, как рэпера Пашу Техника выносят без сознания из подъезда
В распоряжении телеграм-канала SHOT появилось видео, на котором медики госпитализируют рэпера Пашу Техника. Судя по опубликованным кадрам, его девушку Екатерину врачи в больницу не взяли.
Рэпера Пашу Техника без сознания выносят из подъезда в машину скорой помощи. Видео © t.me / SHOT
На кадрах видно, что трое врачей скорой помощи выносят рэпера в бессознательном состоянии из подъезда. Его избранница идёт следом, но медики не разрешают ей поехать вместе с ними. Сейчас Техник находится в коме в тяжёлом состоянии. Его спутница призналась, что в его крови "много всего намешано". Как говорит менеджер музыканта, шанс на его спасение есть.
Напомним, сегодня стало известно, что Паша Техник находится в коме после вечеринки, которая прошла днём ранее. Во время шумного вечера рэпер вместе с друзьями употреблял ряд запрещённых веществ. При этом у Техника за последний месяц уже было несколько приступов эпилепсии. Его бывшая жена Ева Карицкая пообещала засудить тех, кто был вместе с ним на вечеринке и предложил ему употребить наркотики.
Кадр из видео / t.me / SHOT