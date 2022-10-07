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7 октября, 15:02

Госпитализация рэпера Паши Техника попала на видео

Появилось видео, как рэпера Пашу Техника выносят без сознания из подъезда

В распоряжении телеграм-канала SHOT появилось видео, на котором медики госпитализируют рэпера Пашу Техника. Судя по опубликованным кадрам, его девушку Екатерину врачи в больницу не взяли.

Рэпера Пашу Техника без сознания выносят из подъезда в машину скорой помощи. Видео © t.me / SHOT

На кадрах видно, что трое врачей скорой помощи выносят рэпера в бессознательном состоянии из подъезда. Его избранница идёт следом, но медики не разрешают ей поехать вместе с ними. Сейчас Техник находится в коме в тяжёлом состоянии. Его спутница призналась, что в его крови "много всего намешано". Как говорит менеджер музыканта, шанс на его спасение есть.

"В крови много всего намешано": Девушка Паши Техника рассказала о критическом состоянии рэпера

"В крови много всего намешано": Девушка Паши Техника рассказала о критическом состоянии рэпера

Напомним, сегодня стало известно, что Паша Техник находится в коме после вечеринки, которая прошла днём ранее. Во время шумного вечера рэпер вместе с друзьями употреблял ряд запрещённых веществ. При этом у Техника за последний месяц уже было несколько приступов эпилепсии. Его бывшая жена Ева Карицкая пообещала засудить тех, кто был вместе с ним на вечеринке и предложил ему употребить наркотики.

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Кадр из видео / t.me / SHOT

Оксана Попова

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