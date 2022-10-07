Илон Маск хочет ближе к старости переехать в колонию первых поселенцев на Марсе
Илон Маск заявил о готовности присоединиться к колонии первопроходцев на Марсе
Илон Маск. Фото © Getty Images / Michael Gonzalez
Американский миллиардер и основатель Tesla и Space X Илон Маск заявил, что будет не против присоединиться в будущем к колонии первопроходцев на Марсе. Об этом он рассказал в беседе с Financial Times.
"Почему нет?" — ответил предприниматель.
Однако Маск добавил, что воспользовался бы такой возможностью ближе к старости, поскольку сейчас он хочет побыть со своими детьми, чтобы видеть, как они растут.
Кстати, сегодня к Международной космической станции пристыковался американский космический корабль Crew Dragon, в состав экипажа которого входит россиянка Анна Кикина. Изначально запуск Crew Dragon был намечен на 3 октября, однако специалисты NASA дважды переносили его из-за обрушившегося на штат Флорида урагана "Иэн". Напомним также, что США заявили о желании продолжить совместные полёты в космос с Россией, несмотря на кризис в отношениях двух стран из-за Украины.