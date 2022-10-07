Учителя из ДНР и ЛНР открыли в Пятигорске мурал с цитатой Путина

Учителя ДНР и ЛНР открыли мурал в центре знаний "Машук" в Пятигорске по случаю дня рождения президента РФ Владимира Путина с его цитатой: "Самой лучшей валютой XXI века являются знания". Об этом рассказали в российском обществе "Знание".

"Любой паблик-арт — это всегда посыл публике, основная цель которого чётко донести информацию до зрителя. И в этом смысле задача мурала — привлечь внимание к знаниям. В наше время на фоне мощного информационного потока особое значение приобретают качественные знания, которые можно получить благодаря высококвалифицированным профессионалам своего дела", — сказал автор проекта художник Александр Купалян.

Работа над эскизом мурала заняла три дня, само произведение на фасаде здания Александр Купалян, Василий Куклев и Дмитрий Дринин создали за неделю. Общая площадь работы — 270 квадратных метров. Левая часть композиции с цитатой главы государства выполнена в цветах российского флага. Справа яркое многоцветное абстрактное изображение и слова "Центр знаний" в формате 3D.

"Особенно символично, что сегодня, в момент запуска первого просветительского форума "Педагогический марафон", мы открываем ещё одно творение, ещё один элемент картинной галереи знаний под открытым небом", — заявил заместитель гендиректора российского общества "Знание", руководитель центра знаний "Машук" Антон Сериков.