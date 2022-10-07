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7 октября, 15:16

Учителя из ДНР и ЛНР открыли в Пятигорске мурал с цитатой Путина

<p>В центре знаний "Машук" появился мурал с цитатой президента РФ Владимира Путина. Фото © Российское общество "Знание"</p>

В центре знаний "Машук" появился мурал с цитатой президента РФ Владимира Путина. Фото © Российское общество "Знание"

Учителя ДНР и ЛНР открыли мурал в центре знаний "Машук" в Пятигорске по случаю дня рождения президента РФ Владимира Путина с его цитатой: "Самой лучшей валютой XXI века являются знания". Об этом рассказали в российском обществе "Знание".

"Любой паблик-арт — это всегда посыл публике, основная цель которого чётко донести информацию до зрителя. И в этом смысле задача мурала — привлечь внимание к знаниям. В наше время на фоне мощного информационного потока особое значение приобретают качественные знания, которые можно получить благодаря высококвалифицированным профессионалам своего дела", сказал автор проекта художник Александр Купалян.

Работа над эскизом мурала заняла три дня, само произведение на фасаде здания Александр Купалян, Василий Куклев и Дмитрий Дринин создали за неделю. Общая площадь работы — 270 квадратных метров. Левая часть композиции с цитатой главы государства выполнена в цветах российского флага. Справа яркое многоцветное абстрактное изображение и слова "Центр знаний" в формате 3D.

"Особенно символично, что сегодня, в момент запуска первого просветительского форума "Педагогический марафон", мы открываем ещё одно творение, ещё один элемент картинной галереи знаний под открытым небом", заявил заместитель гендиректора российского общества "Знание", руководитель центра знаний "Машук" Антон Сериков.

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Напомним, научно-образовательный центр знаний "Машук" это совместный проект Росмолодёжи и российского общества "Знание", призванный стать платформой возможностей для развития учителей, лекторов и просветителей всей страны. В августе в Пятигорске состоялся Всероссийский молодёжный форум "Машук-2022". В этом году он собрал не только участников из России, но и гостей из Донбасса и Запорожья.

Татьяна Миссуми

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