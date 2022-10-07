Два судна столкнулись в Каспийском море, есть пострадавшие

В Каспийском море близ Икрянинского района столкнулись два маломерных судна, сообщается о пострадавших. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области.

"7 октября в 17:20 (16:20 мск) в оперативную дежурную смену главного управления поступило сообщение о столкновении <...> раскатная часть Каспийского моря, район 11-й Огнёвки. В результате столкновения есть пострадавшие", — говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники Государственной инспекции маломерных судов (ГИМС), линейный отряд МВД на транспорте, полиция и скорая. Информация уточняется.