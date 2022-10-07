"Доход не имеет значения": Россиянам рассказали, как накопить финансовую подушку

Экономист и финансовый консультант Татьяна Волкова побеседовала с радио "Комсомольская правда" на тему формирования финансовой подушки. Так, некоторые эксперты рекомендуют запасаться средствами минимум на три месяца, что, по словам Волковой, минимальный срок. В идеале нужно иметь запас средств на шесть месяцев или даже на год вперёд.

Она посоветовала сложить расходы на коммуналку, продукты, лекарства и, если необходимо, кредиты, а потом разделить получившееся число на 12.

"Если человек примет твёрдое решение сформировать подушку безопасности, постепенно ежемесячно делая действия в этом направлении, у него это получится. Доход вообще не имеет значения, как бы странно это ни звучало", — заявила эксперт.

Так, кто-то может не укладываться в 500 тысяч, а кто-то жить неплохо и с зарплатой в 50 тысяч. Главное — грамотное управление доходами и расходами. Основное правило — откладывать хотя бы 10% от общего заработка. Волкова рекомендует минимизировать расходы, чтобы денег хватало на планируемые траты и оставался какой-то кусочек для себя.

"Иначе дорога только в нищету, если мы тратим столько же или больше, чем зарабатываем", — заключила она.