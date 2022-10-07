С конца октября социальные выплаты будут начислять по-новому: Что надо сделать, чтобы получить деньги вовремя Меняется порядок получения ряда социальных выплат. На какие карты перестанут приходить начисления и что нужно учесть, чтобы не возникло проблем с получением денег? 6 октября, 21:40 Обложка © Shutterstock

Как будут перечислять социальные выплаты с 26 октября

С 26 октября увеличится перечень социальных выплат, которые начисляются только на карту "Мир". В него войдут выплаты почётным донорам, субсидии и компенсации за оплату ЖКУ, а также выплаты по социальным контрактам.

Есть Федеральный закон от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ "О национальной платёжной системе". Из него следует, что кредитные организации при совершении операций по отдельным видам выплат за счёт бюджетных средств обязаны перечислять их на карты "Мир".

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— Исходя из норм закона, по согласованию с Банком России правительство вправе установить перечень иных выплат, а также сроки применения указанного перечня, — отметила ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская.

Она рассказала, что с мая 2019 года правительство утвердило такой перечень. Входят в него пенсии и иные социальные выплаты, которые назначает и перечисляет ПФР: компенсация неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином, ребёнком-инвалидом; пособие по безработице; выплаты людям, подвергшимся воздействию радиации, в том числе пособия по больничным листам; государственные пособия гражданам, имеющим детей, а также и пособие по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком; ежемесячная денежная выплата на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет включительно, предоставляемая в порядке и на условиях, предусмотренных региональным законодательством; ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка и (или) ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) второго ребёнка.

Юрист Елена Кузнецова обратила внимание, что банк не обязан переводить на карту "Мир" единовременные выплаты или выплаты, осуществляемые с периодичностью реже одного раза в год. Нет такой обязанности и по отношению к людям, имеющим постоянное место жительства за пределами России.

— При этом в постановлении правительства № 1317 в перечень перечислений на карту "Мир" вводятся выплаты в соответствии с Федеральным законом "О государственной социальной помощи", то есть это и набор социальных услуг, которые получают федеральные льготники, если есть отказ от него в натуральном виде, а также выплаты, которые получают малоимущие граждане в виде государственной социальной помощи. Попадают сюда и субсидии, и компенсации по оплате коммунальных услуг, а также ежегодная денежная выплата награждённым нагрудным знаком "Почётный донор России". Это постановление начинает своё действие с 26 октября 2022 года, — уточнила Оксана Красовская.

Какие изменения вступают в силу с 31 октября

С 31 октября 2022 года люди, которые имеют право на единовременную выплату средств пенсионных накоплений, могут направить заявление по почте или подать его через МФЦ. Это касается тех случаев, когда между ПФР и МФЦ заключено соглашение о взаимодействии и подача заявления предусмотрена перечнем государственных и муниципальных услуг либо через портал госуслуг. Также с учётом изменений работодатель может обратиться за начислением единовременной выплаты своим сотрудникам с их письменного согласия.

— Право на единовременную выплату денег из пенсионных накоплений имеют люди, которые не приобрели право на получение накопительной пенсии в соответствии со статьей 6 закона № 424-ФЗ. У них не оказалось необходимого страхового стажа или необходимого количества ИПК (баллов) по достижении возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины). Право на выплату есть также у людей, размер накопительной пенсии которых в случае её назначения составил бы 5% и менее по отношению к сумме размера страховой пенсии по старости и накопительной пенсии, — уточнила Оксана Красовская.

Елена Кузнецова пояснила, что в соответствии с действующим законодательством пенсионные накопления граждан формировались за счёт уплаты работодателями страховых взносов на накопительную часть пенсии с 2002 по 2004 год. Это касалось не всех, а работников, которые соответствовали определённым критериям. Под них подпадали мужчины 1953 года рождения и старше, женщины 1957 года рождения и старше. С 2005 года для всех россиян 1966 года рождения и старше взносы на накопительную часть трудовой пенсии не уплачиваются.

— Накопительная пенсия может формироваться у людей 1967 года рождения и моложе в определённых законом случаях. Узнать, где находятся пенсионные накопления, человек может из выписки о состоянии индивидуального лицевого счёта застрахованного лица. Получить её можно на портале госуслуг, в личном кабинете на сайте ПФР либо обратившись в МФЦ или клиентскую службу ПФР. Если накопительная часть переведена в негосударственный пенсионный фонд, то обращаться за выплатой следует в соответствующий НПФ. Единовременную выплату не могут получить люди, которым ранее была установлена накопительная пенсия, — рассказала Оксана Красовская.

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Авторы Нина Важдаева