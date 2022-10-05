Появились новые виды социальных доплат и льгот: Какие суммы можно получить и за что теперь можно не платить В начале октября были анонсированы новые льготы и пособия. При этом повышается и ряд уже имеющихся выплат. Кому сделают прибавку и на сколько? 4 октября, 21:40 Обложка © ТАСС / Александр Артеменков

4 октября Совет Федерации одобрил поправки в закон, которые освобождают мобилизованных граждан и их семьи от уплаты пеней за просроченные жилищно-коммунальные платежи. Освободят их и от взносов на капитальный ремонт и платы за жилое помещение в порядке, предусмотренном главой региона.

Кроме того, людям старше 70 и 80 лет больше не нужно будет самостоятельно заниматься сбором документов, чтобы получить компенсацию взносов за капремонт. Теперь государственные органы будут получать их в рамках межведомственного взаимодействия.

— Целый ряд новых льгот и выплат появился в связи с частичной мобилизацией. Так, правительство рассмотрело и утвердило комплекс мер, направленных на поддержку мобилизованных и членов их семей. Льготы и компенсации предполагаются не только на федеральном, но и на региональных уровнях. Суммы и компенсации каждый субъект РФ выбирает на своё усмотрение и в соответствии со своими возможностями, — рассказала партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

Например, в столице мобилизованные будут ежемесячно получать доплату из городского бюджета в размере 50 тысяч рублей. В Томской и Архангельской областях будут компенсированы расходы на детские сады для семей мобилизованных граждан, а школьники получат бесплатное горячее питание. В Челябинской области семьям мобилизованных выплатят по 20 тысяч рублей на одного ребёнка. В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре семьи мобилизованных, в которых дети поступают в вузы, будут получать единовременную выплату в 100 тысяч рублей. В Марий Эл семьям мобилизованных предусмотрена единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей.

— Также в различных регионах предусмотрены и другие меры поддержки для семей мобилизованных: пособия, льготы на оплату ЖКХ, проезд, субсидии на оплату кружков и спортивных секций и т.д. Узнать, какие меры поддержки положены жителям конкретного региона, можно, обратившись в территориальное отделение социальной защиты. Также в каждом субъекте обычно предусмотрены горячие линии, касающиеся мобилизации, на которых можно задать все волнующие вопросы, — пояснила Светлана Петрикова.

Семья провожает мобилизованного гражданина. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Мобильный репортёр

Никита Кузнецов, юрист по экспертным заключениям компании "Европейская юридическая служба", обратил внимание, что с 1 июня 2022 года на 10% был проиндексирован минимальный размер оплаты труда (МРОТ), теперь он составляет 15 279 рублей. В связи с чем увеличатся минимальные пределы пособий, например пособие по беременности и родам. Вырастет величина прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения (в том числе для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии).

Таким образом, с 1 июня величина прожиточного минимума в целом по Российской Федерации составляет: на душу населения — 13 919 рублей;

для трудоспособного населения — 15 172 рубля;

для пенсионеров — 11 970 рублей;

для детей — 13 501 рубль.

Поскольку к прожиточному минимуму привязаны некоторые социальные выплаты, они подлежат изменению в части выплачиваемых сумм из-за того, что среднедушевой доход семьи сравнивают с прожиточным минимумом в регионе: некоторые пособия смогут получать семьи, которые раньше не имели на них права по доходу.

В частности, такими выплатами являются: выплаты беременным женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки;

пособия на детей (пособие на первого и второго ребёнка до трёх лет, на детей от трёх до семи и от восьми до семнадцати лет);

некоторые федеральные и региональные социальные доплаты к пенсиям.

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Кроме того, с 1 июня 2022 года выросли на 10% пенсии для неработающих пенсионеров, в связи с чем средний размер пенсии по старости в Российской Федерации будет составлять 19 500 рублей. Для каждого получателя размер выплат будет индивидуален, всё зависит от назначаемой пенсии. Её проиндексируют автоматически. Так, например, увеличение касается социальных пенсий (по старости, по инвалидности, по потере кормильца). Также увеличены пенсии по государственному обеспечению.

— Таким образом, социальные пенсии с 1 апреля 2022 года были проиндексированы на 8,6% с учётом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год и дополнительно проиндексированы с 1 июня 2022 года на 10%. Также с 1 августа была проведена ежегодная корректировка пенсий исходя из уплаченных страховых взносов для работающих пенсионеров. С учётом действующих норм размер страховой пенсии и доли страховой пенсии по старости у работающих пенсионеров с 1 августа 2022 года увеличился на 354 рубля 30 копеек, так как за один рабочий год пенсионеру могут начислить не более трёх пенсионных баллов. Напоминаем, что 1 балл составляет 118 рублей 10 копеек, — уточнил Никита Кузнецов.

По его словам, уже подготовлены проекты законов, предусматривающих увеличение с 1 января 2023 года прожиточного минимума до 14 375 рублей, МРОТ — до 16 242 рублей. Сообщается, что проекты законов поддержали на заседании правительства, они будут внесены в Госдуму в составе бюджетного пакета.

С 1 июня 2022 года прожиточный минимум и МРОТ были проиндексированы на 10%. С 1 января 2023-го предлагается повысить прожиточный минимум ещё на 3,3%, а МРОТ — на 6,3%. Как отмечалось выше, от величины прожиточного минимума зависят размеры социальных выплат. Повышение прожиточного минимума позволит увеличить ежемесячные выплаты для нуждающихся семей с детьми, пенсионеров, беременных женщин, объяснил Никита Кузнецов.

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Кроме того, в Госдуму внесён законопроект об установлении в России с 1 января 2023 года универсального пособия. Документ предлагает ввести его для беременных женщин в положении, вставших на учёт в ранние сроки, а также семей с детьми до 17 лет с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума.

Пенсионный фонд заключил соглашения с 108 банками, чтобы семьям стало проще распорядиться маткапиталом на улучшение жилищных условий. В ПФР рассказали, что в банке вместе с оформлением кредита на покупку или строительство жилья подаётся заявление о распоряжении деньгами материнского капитала. Они идут на уплату основного долга по кредиту или на первоначальный взнос при получении кредита. Таким образом, вместо двух обращений — в банк и Пенсионный фонд — семье сейчас достаточно обратиться только в банк. Все документы кредитные организации передают в ПФР в электронном виде.

Кроме того, уже этой осенью Пенсионный фонд возместит пенсионерам-северянам расходы на поездки на отдых на личном автомобиле. Речь идёт о путешествиях, которые состоялись после 24 августа. Таким образом, расширяются возможности получения компенсации за дорогу к месту отдыха и обратно. Раньше действовали правила, по которым компенсация предоставлялась за поездки на любом виде транспорта, кроме личного.

— В 2022 году нотариат инициировал введение сразу двух новых социально значимых льгот. Первая льгота — для беженцев из ЛНР, ДНР и различных областей Украины. Они освобождаются от платы за услуги правового и технического характера при обращении за социально значимыми нотариальными действиями. Такая мера позволила людям, вынужденным покинуть своё место жительства и нуждающимся в правовой помощи, сделать нотариальные копии документов, легализовать их перевод и получить другие нотариальные действия за минимальные деньги. Так, на конец сентября было совершено более 212 тысяч нотариальных действий с применением такой льготы в 65 субъектах РФ. В денежном выражении это почти 100 миллионов рублей, — сообщили Лайфу в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты.

Вторая важная льгота, которую предоставляют нотариусы с недавнего времени, — это освобождение мобилизованных граждан от платы за услуги правового и технического характера при обращении за доверенностями, согласиями и рядом других документов. Кроме того, созданы условия, чтобы мобилизованные могли получить помощь нотариуса в любой нотариальной конторе вне очереди, а также в выходные дни — в специальных дежурных нотариальных конторах. В ряде регионов нотариусы работают и в пунктах сбора призывников.

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

— Помимо этого ежегодно нотариусами России совершается около трёх миллионов нотариальных действий с применением льгот на сумму более двух с половиной миллиардов рублей. Для сравнения: примерно столько же нотариальных действий за год совершается всеми нотариусами Московской области. При этом количество льготных нотариальных действий ежегодно возрастает. Так, за последние четыре года число нотариальных действий по льготным тарифам выросло более чем в полтора раза, — рассказали в ФНП.

Напомним, что стоимость любого нотариального действия состоит из двух частей — тарифа и платы за услуги правового и технического характера. Законом предусмотрены льготы на оплату нотариального тарифа для ветеранов ВОВ в размере 100% и для инвалидов I и II групп в размере 50%. Кроме того, во многих регионах такие льготы действуют в отношении услуг правового и технического характера. Например, полностью бесплатно нотариальные услуги получают ветераны и инвалиды ВОВ в Москве, Красноярском крае, Республике Крым. Для нетранспортабельных граждан и инвалидов I и II групп есть льготы в отношении оплаты выезда нотариуса при обслуживании вне помещения конторы.

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Мобильный репортёр Есть ли у вас потребность в льготах и компенсациях? 0 Да Нет

Авторы Нина Важдаева