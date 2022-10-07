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7 октября, 16:53

Макрон заявил о снижении доли российского газа в ЕС с 35% до 7,5%

Европа стала меньше зависеть от российского газа, доля которого с 30% уменьшилась почти в три раза на европейских рынках. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам саммита ЕС, прошедшего в Праге.

"Доля российского газа в ЕС представляла от 30% до 35%, сегодня она снизилась до 7,5%", сказал он в выступлении, транслируемом Twitter Елисейского дворца.

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Ранее Лайф рассказывал, что отбор газа из европейских подземных хранилищ превысил закачку, это произошло впервые с момента завершения отопительного сезона в начале апреля. Вместе с тем 16 из 18 стран ЕС продолжают закачивать голубое топливо в хранилища.

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Getty Images / Sean Gallup

Татьяна Миссуми

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