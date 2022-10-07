Макрон заявил о снижении доли российского газа в ЕС с 35% до 7,5%

Европа стала меньше зависеть от российского газа, доля которого с 30% уменьшилась почти в три раза на европейских рынках. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам саммита ЕС, прошедшего в Праге.

"Доля российского газа в ЕС представляла от 30% до 35%, сегодня она снизилась до 7,5%", — сказал он в выступлении, транслируемом Twitter Елисейского дворца.