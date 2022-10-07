В Европе создают фонд для самостоятельных закупок оружия Украиной

Президент Франции Эмманюэль Макрон проанонсировал создание фонда в размере ста миллионов евро, который позволит Украине напрямую закупать вооружение у производителей из Европы. Об этом он заявил в пятницу после неформального саммита лидеров ЕС в Праге.

"Мы приняли решение создать специальный фонд, который позволит Украине в случае необходимости закупать у нашей промышленности оборудование, которое ей нужно для ведения боевых действий", — сказал Макрон, уточнив, что средства фонда могут быть направлены на приобретение "оборонительного вооружения".