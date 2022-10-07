В Европе создают фонд для самостоятельных закупок оружия Украиной
Президент Франции Макрон проанонсировал создание фонда, который позволит Украине закупать оружие
Президент Франции Эмманюэль Макрон проанонсировал создание фонда в размере ста миллионов евро, который позволит Украине напрямую закупать вооружение у производителей из Европы. Об этом он заявил в пятницу после неформального саммита лидеров ЕС в Праге.
"Мы приняли решение создать специальный фонд, который позволит Украине в случае необходимости закупать у нашей промышленности оборудование, которое ей нужно для ведения боевых действий", — сказал Макрон, уточнив, что средства фонда могут быть направлены на приобретение "оборонительного вооружения".
Ранее сообщалось, что Франция может поставить Украине несколько САУ Caesar. Речь идёт об орудиях, изначально заказанных Данией, некоторые из которых не соответствуют требованиям, выдвинутым заказчиком. Но сам Киев этот факт не волнует. Кроме того, Париж поставит Киеву буксируемые гаубицы TRF1. Стоит отметить, что эти орудия уже не состоят на вооружении французской армии и военными не используются.
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