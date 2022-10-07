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7 октября, 16:49

К каким опасным болезням может привести отказ от шапки осенью

Невролог Демьяновская рассказала, какими болезнями грозит отказ от шапки осенью

Кандидат медицинских наук и врач-невролог Лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская рассказала Ura.ru о том, чем чреват отказ от шапки осенью. Так, это может привести к серьёзному неврологическому заболеванию — невропатии большого затылочного нерва.

"Невропатия большого затылочного нерва — это результат локального охлаждения и избыточного напряжения мышц. Состояние проявляется изматывающей стреляющей болью в затылке, отдающей в заушную, теменную, височную области", — пояснила Демьяновская.

Помимо этого, частое переохлаждение головы ведёт к напряжению апоневроза — сухожильного шлема между затылочной и лобной мышцей, что приводит к хроническим головным болям. Также отказ от головного убора может грозить человеку инфекционными заболеваниями. Всё из-за понижения местной иммунной защиты, из-за чего может развиться отит, менингит и синусит.

При этом важно подобрать такой головной убор, который будет хорошо закрывать голову и уши. Ходить без шапки не рекомендуется при температуре ниже +5 градусов. Также можно использовать наушники, но только для дополнительной защиты и только те, которые не будут оказывать избыточного давления.

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Ранее отоларинголог Зайцев рассказывал, почему важно носить шапку осенью. Специалист перечислил болезни, которые можно подхватить при пренебрежении этим предметом гардероба.

Обложка ©

Unsplash.com

Матвей Шандрыголов
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