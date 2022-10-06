Медведев напомнил Европе о предстоящей холодной зиме без российского газа

Отдельные европейские страны уже пожинают плоды своей ненависти к России. Об этом написал в своём телеграм-канале зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он напомнил, что впереди Евросоюз ждёт ещё и холодная зима без российского газа, уже сейчас там наблюдается рекордный рост цен, а в Прибалтике и Чехии ситуация с инфляцией просто катастрофическая.