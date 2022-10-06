Медведев напомнил Европе о предстоящей холодной зиме без российского газа
Отдельные европейские страны уже пожинают плоды своей ненависти к России. Об этом написал в своём телеграм-канале зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он напомнил, что впереди Евросоюз ждёт ещё и холодная зима без российского газа, уже сейчас там наблюдается рекордный рост цен, а в Прибалтике и Чехии ситуация с инфляцией просто катастрофическая.
"Впереди холодная зима без российского газа. Притом что предельная цена на наше голубое топливо так пока и не введена. Дошло, видимо, что теперь они могут остаться без газа навсегда", — написал Медведев.
Напомним, что ранее в четверг ЕС ввёл восьмой пакет санкций против РФ, в частности установил верхний предел цен на российскую нефть, ввёл запрет на импорт определённых видов стальной продукции, пластика и химикатов, драгметаллов, бумаги, сигарет, косметики, полный запрет на обслуживание криптоактивов граждан и резидентов РФ.
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