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6 октября, 16:23

Врач рассказала, чем грозит недолеченный насморк

Оториноларинголог Голубова: Недолеченный насморк может привести к отиту и снижению слуха

Недолеченный насморк может привести к отиту и снижению слуха. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявила врач-оториноларинголог Валерия Голубова. Она отметила, что такое состояние необходимо лечить вместе с врачом.

"Недолеченный насморк может привести к осложнениям. Самое известное — гайморит. Возможны даже отиты — как гнойные, так и катаральные. Снижение слуха. Могут воспалиться гланды. Инфекция может затронуть и нижние дыхательные пути. Так что с насморка только всё начинается, это начальная стадия заболевания", — подчеркнула Голубова.

По словам специалиста, при первых появлениях насморка стоит промывать нос с помощью солевых растворов. Кроме того, следует употреблять больше витаминов, вовремя ложиться спать и чаще гулять.

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Никита Осипов
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