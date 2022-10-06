"Пусть враги беснуются дальше": Медведев сравнил санкции ЕС с кругами ада
Медведев сравнил восьмой пакет санкций ЕС с кругами ада
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил новые санкции ЕС с кругами ада, отметив, что для Европы наматывать эти круги — дело дорогостоящее.
"Адские санкции" пошли на восьмой круг. Как известно, кругов в аду девять. Так что резервы ещё есть. Пусть наши враги беснуются дальше. Ведь уже давно понятно, что наматывать эти круги без особого вреда для "назначенного грешника" — дело пустое. И дорогостоящее", — написал он в телеграм-канале.
Напомним: сегодня, 6 октября, ЕС ввёл восьмой пакет санкций против РФ, в частности, установил верхний предел цен на российскую нефть, ввёл запрет на импорт определённых видов стальной продукции, пластика и химикатов, драгметаллов, бумаги, сигарет, косметики, полный запрет на обслуживание криптоактивов граждан и резидентов РФ. При этом ограничения распространились и на Запорожскую и Херсонскую области.
ТАСС / Владимир Гердо