"Пусть враги беснуются дальше": Медведев сравнил санкции ЕС с кругами ада

"Адские санкции" пошли на восьмой круг. Как известно, кругов в аду девять. Так что резервы ещё есть. Пусть наши враги беснуются дальше. Ведь уже давно понятно, что наматывать эти круги без особого вреда для "назначенного грешника" — дело пустое. И дорогостоящее", — написал он в телеграм-канале.