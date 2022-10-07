ВСУ второй день подряд атакуют приграничное село в Курской области

Украинские войска обстреляли посёлок Волфино Глушковского района Курской области, об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

"Зафиксировано пять прилётов. Пострадавших нет. Но есть повреждения нескольких домовладений, разбит частный автомобиль. Один из домов пострадал довольно сильно", — написал губернатор у себя в телеграме.

Глава Курской области сообщил, что в настоящее время решается вопрос о необходимости переселения жильцов. Старовойт заверил, что в беде никто не будет брошен.