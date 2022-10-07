ВСУ второй день подряд атакуют приграничное село в Курской области
Украинские войска обстреляли посёлок Волфино Глушковского района Курской области, об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
"Зафиксировано пять прилётов. Пострадавших нет. Но есть повреждения нескольких домовладений, разбит частный автомобиль. Один из домов пострадал довольно сильно", — написал губернатор у себя в телеграме.
Глава Курской области сообщил, что в настоящее время решается вопрос о необходимости переселения жильцов. Старовойт заверил, что в беде никто не будет брошен.
Село Волфино уже подвергалось обстрелу ВСУ накануне, прилетевшие с украинской стороны снаряды упали в огородах местных жителей. А сегодня курский губернатор сообщил, что Вооружённые силы Украины в очередной раз обстреляли посёлок Тёткино, находящийся у границы региона. Там в это время умер от сердечного приступа 72-летний пенсионер, который прятался в укрытии.
Telegram / Роман Старовойт