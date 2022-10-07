Захарова назвала Зеленского "шутом гороховым" после новой оплошности
Захарова назвала Зеленского "шутом гороховым" после его слов о "превентивном ударе" по РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала одной фразой заявление президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что под "превентивным ударом" по России имел в виду новые санкции Запада для недопущения ядерной войны.
"Шут гороховый", — написала в телеграм-канале российский дипломат.
Ранее президент Украины заявил о необходимости нанести по России превентивный удар, чтобы не допустить использования РФ ядерного оружия. Это высказывание вызвало широкий резонанс. Так, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Зеленскому стоит сделать "превентивную трепанацию черепа", а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это "призывом к мировой войне". Сегодня Зеленский заявил, что имел в виду новые санкционные меры.
ТАСС / Zuma