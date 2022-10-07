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7 октября, 18:32

Рэпер Oxxxymiron включён в реестр физлиц-иноагентов

Минюст РФ включил в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, рэпера Мирона Фёдорова*, известного под псевдонимом Oxxxymiron, и ещё двух человек.

"Фёдоров Мирон Янович, Сторожева Ирина Владимировна*, Попова Алёна Владимировна*", — следует из соответствующего перечня ведомства.

Писатель Дмитрий Глуховский признан иноагентом

Писатель Дмитрий Глуховский признан иноагентом

Ранее сегодня два человека были исключены из реестра СМИ-иноагентов после того, как перестали получать иностранное финансирование. Первый из них — политолог и экс-сотрудник Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета Павел Воронов, второй — журналист Владимир Воронов.

* Включены в реестр физлиц-иноагентов.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Петров

Иван Косицын

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