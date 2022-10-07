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7 октября, 18:21

Офис Зеленского ответил на сообщения о его решении поехать на саммит G20

Пресс-секретарь Зеленского опроверг информацию о его решении посетить саммит G20

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров опроверг появившуюся ранее информацию о решении лидера Незалежной лично посетить саммит "Группы двадцати" (G20) на Бали.

"Нет, окончательное решение ещё не принято", — приводит украинское интернет-издание "Страна.ua" слова Никифорова.

Кремль ответил на вопрос о формате участия Путина в саммите G20

Кремль ответил на вопрос о формате участия Путина в саммите G20

Стоит отметить, что перед этим издание The National, ссылаясь на посла Индонезии в ОАЭ Хусина Багиса, сообщило о якобы согласии Зеленского и президента РФ Владимира Путина приехать на саммит G20.

Ранее Лайф сообщал, что президент США Джо Байден не исключил возможности переговоров с Владимиром Путиным на ближайшем саммите "Большой двадцатки", который пройдёт на Бали в ноябре.

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ТАСС / AP

Иван Косицын

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