Офис Зеленского ответил на сообщения о его решении поехать на саммит G20

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров опроверг появившуюся ранее информацию о решении лидера Незалежной лично посетить саммит "Группы двадцати" (G20) на Бали.

"Нет, окончательное решение ещё не принято", — приводит украинское интернет-издание "Страна.ua" слова Никифорова.

Стоит отметить, что перед этим издание The National, ссылаясь на посла Индонезии в ОАЭ Хусина Багиса, сообщило о якобы согласии Зеленского и президента РФ Владимира Путина приехать на саммит G20.