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7 октября, 18:13

Писатель Дмитрий Глуховский признан иноагентом

Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов писателя Дмитрия Глуховского

<p>Обложка © ТАСС / DPA</p>

Обложка © ТАСС / DPA

Минюст России включил писателя Дмитрия Глуховского* в реестр СМИ, выполняющих в стране функции иностранного агента. Он стал 186-м в опубликованном на сайте ведомства списке.

Ранее сегодня два человека были исключены из реестра СМИ-иноагентов после того, как перестали получать иностранное финансирование. Первый из них — политолог и экс-сотрудник Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета Павел Воронов, второй — журналист Владимир Воронов.

* Включён в реестр СМИ-иноагентов.

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