Писатель Дмитрий Глуховский признан иноагентом

Минюст России включил писателя Дмитрия Глуховского* в реестр СМИ, выполняющих в стране функции иностранного агента. Он стал 186-м в опубликованном на сайте ведомства списке .

Ранее сегодня два человека были исключены из реестра СМИ-иноагентов после того, как перестали получать иностранное финансирование. Первый из них — политолог и экс-сотрудник Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета Павел Воронов, второй — журналист Владимир Воронов.