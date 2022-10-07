В Администрации Президента сочли преждевременной отмену новогодних гуляний

Инициатива ряда городов и регионов России об отмене новогодних мероприятий является преждевременной. Об этом ТАСС сообщил источник в Администрации Президента РФ.

Ранее Лайф сообщал, что власти Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода решили отменить новогодние мероприятия, а сэкономленные средства направить на сборы добровольцев и мобилизованных, отправляющихся в зону СВО, а также на обеспечение льгот их семьям.