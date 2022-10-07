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7 октября, 18:00

В Администрации Президента сочли преждевременной отмену новогодних гуляний

Инициатива ряда городов и регионов России об отмене новогодних мероприятий является преждевременной. Об этом ТАСС сообщил источник в Администрации Президента РФ.

"Считаем её явно преждевременной и непроработанной", — заявил собеседник агентства.

Мосгордума пока не обсуждала отмену новогодних мероприятий

Мосгордума пока не обсуждала отмену новогодних мероприятий

Ранее Лайф сообщал, что власти Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода решили отменить новогодние мероприятия, а сэкономленные средства направить на сборы добровольцев и мобилизованных, отправляющихся в зону СВО, а также на обеспечение льгот их семьям.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Артур Белкин

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