Названы 6 продуктов, которые стоит взять с собой мобилизованному
При получении повестки важно озаботиться не только наличием у вас вещей первой необходимости, но и некоторых продуктов питания. О перечне таких пишет РИАМО.
Рассчитывать свою продуктовую корзину стоит на три-семь дней, а брать нужно долгохранящуюся еду. Первым из этих продуктов является сахар, купить который лучше в кусковом варианте. Именно такой лучше перенесёт падения и влагу. Не лишним будет и кофе — он хорошо бодрит, а заваривать его можно в полевых условиях.
"В продаже распространены два сорта: робуста и арабика. Робуста растёт и собирается во Вьетнаме, Бразилии, содержит больше кофеина, вкус горьковатый и стойкий. Арабику привозят из Центральной Америки, Эфиопии. Она нежнее, благороднее, но кофеина содержит чуть меньше, а значит, не так хорошо бодрит", — рассказал шеф-бариста Роман Фёдоров.
Также стоит присмотреться к сгущённому молоку — оно сытное и вкусное, однако важно приобрести натуральный продукт. Для этого нужно искать маркировки, говорящие о соответствии товара ГОСТу 31688-2012.
"Допускаются следующие названия: "Сгущённое молоко с сахаром", "Цельное сгущенное молоко с сахаром". Если на банке написано "Сгущёнка" и другие названия, то, вероятнее всего, в составе далеко не молоко или сливки", — заявила Полина Филимонова, основатель школы десертов Pauline School.
Если вы любите чай, то можно взять и его, однако хранить пакетики лучше подальше от влаги и в картонной коробке, обёрнутой в фольгу или полиэтиленовый пакет. Пятый продукт в списке — тушёнка, но присмотреться стоит к вариантам в мягкой упаковке, поскольку она будет весить меньше варианта в жестяной банке. При этом стандарты не допускают, чтобы в продукт были добавлены вода и разные пищевые соединения.
Наконец, можно подумать и о сырокопчёной колбасе. Она долго хранится, вкусная и сытная. Однако важно обращать внимание на её качество и состав. Хранить же её лучше в полотняном пакете, так она не заплесневеет.
Ранее Лайф писал, что Правительство Москвы запустило чат-бота для работодателей, в котором они могут задать вопросы о частичной мобилизации. Помимо этого, юридические лица могут обращаться на горячую линию.
Частичная мобилизация
ТАСС / Александр Щербак