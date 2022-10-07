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7 октября, 17:52

Названы 6 продуктов, которые стоит взять с собой мобилизованному

При получении повестки важно озаботиться не только наличием у вас вещей первой необходимости, но и некоторых продуктов питания. О перечне таких пишет РИАМО.

Рассчитывать свою продуктовую корзину стоит на три-семь дней, а брать нужно долгохранящуюся еду. Первым из этих продуктов является сахар, купить который лучше в кусковом варианте. Именно такой лучше перенесёт падения и влагу. Не лишним будет и кофе — он хорошо бодрит, а заваривать его можно в полевых условиях.

"В продаже распространены два сорта: робуста и арабика. Робуста растёт и собирается во Вьетнаме, Бразилии, содержит больше кофеина, вкус горьковатый и стойкий. Арабику привозят из Центральной Америки, Эфиопии. Она нежнее, благороднее, но кофеина содержит чуть меньше, а значит, не так хорошо бодрит", рассказал шеф-бариста Роман Фёдоров.

Также стоит присмотреться к сгущённому молоку — оно сытное и вкусное, однако важно приобрести натуральный продукт. Для этого нужно искать маркировки, говорящие о соответствии товара ГОСТу 31688-2012.

"Допускаются следующие названия: "Сгущённое молоко с сахаром", "Цельное сгущенное молоко с сахаром". Если на банке написано "Сгущёнка" и другие названия, то, вероятнее всего, в составе далеко не молоко или сливки", заявила Полина Филимонова, основатель школы десертов Pauline School.

Если вы любите чай, то можно взять и его, однако хранить пакетики лучше подальше от влаги и в картонной коробке, обёрнутой в фольгу или полиэтиленовый пакет. Пятый продукт в списке — тушёнка, но присмотреться стоит к вариантам в мягкой упаковке, поскольку она будет весить меньше варианта в жестяной банке. При этом стандарты не допускают, чтобы в продукт были добавлены вода и разные пищевые соединения.

Наконец, можно подумать и о сырокопчёной колбасе. Она долго хранится, вкусная и сытная. Однако важно обращать внимание на её качество и состав. Хранить же её лучше в полотняном пакете, так она не заплесневеет.

Назван российский регион, где не мобилизовали ни одного человека

Назван российский регион, где не мобилизовали ни одного человека

Ранее Лайф писал, что Правительство Москвы запустило чат-бота для работодателей, в котором они могут задать вопросы о частичной мобилизации. Помимо этого, юридические лица могут обращаться на горячую линию.

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ТАСС / Александр Щербак

Матвей Шандрыголов

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