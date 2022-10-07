Хатико не в топе: Породы собак, которые будут сильнее всего скучать по мобилизованным хозяевам

Ведущий инспектор Московского общества защиты животных Наталья Базаркина в беседе с Лайфом назвала породы собак, которые будут сильнее остальных скучать по своим хозяевам, подпавшим под частичную мобилизацию.

"В большей степени скучают пастушьи породы собак, в большей степени это овчарки, немцы, восточные, австралийские овчарки более привязаны к человеку, чем какие-либо другие породы, они в первую очередь. Но вот самые скучающие это пастушьи и служебные — и то не все. Кстати, акита-ину (порода пса из фильма "Хатико". — Прим. Лайфа) скучают, но тоже не все", — рассказала Базаркина.

По словам эксперта, скучать будут те собаки, которых хозяева когда-то спасли и взяли в свою семью. Именно они хорошо чувствуют, вернётся хозяин обратно или нет. А вот декоративные породы типа тойтерьера, чихуа-хуа или бульдога не будут скучать долгое время, так как вскоре после отъезда мобилизованного они социализируются и привыкнут к новым условиям. Также Базаркина дала советы тем, кто отдаёт животных на время своим знакомым.

"Если оставляют друзьям или соседям, то гулять только на поводке, очень много внимания не надо, всё должно быть в меру. Если, не дай бог, хозяин не вернулся, не дай бог, то поговорить (с собакой. — Прим. Лайфа), просто поговорить, они чувствуют", — добавила эксперт.