Президент Болгарии отказался подписать декларацию об ускоренном вступлении Украины в НАТО
Президент Болгарии Румен Радев. Фото © Getty Images / EUROPA PRESS
Президент Болгарии Румен Радев не подписал декларацию ряда стран Восточной и Центральной Европы о поддержке ускоренного вступления Украины в состав НАТО. Об этом он заявил журналистам по итогам второго дня неформального саммита ЕС в Праге.
"С полной убеждённостью не подписал декларацию о присоединении Украины к НАТО, так как сегодня это означает войну НАТО с Россией. Я отвечаю перед болгарскими гражданами и как президент, и как верховный главнокомандующий", — объяснил свой отказ Радев.
Он также заявил, что будет делать всё для того, чтобы Болгария не была втянута в войну, а пытающиеся это сделать политики должны объяснить, чьи они интересы обслуживают.
Как рассказывал Лайф, неожиданное решение Зеленского подать заявку на ускоренное вступление Украины в НАТО довольно холодно встретили в альянсе. Там сразу же дали понять, что не примут Киев прямо сейчас. Вскоре в таком же ключе высказались и в Белом доме.