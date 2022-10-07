Президент Болгарии отказался подписать декларацию об ускоренном вступлении Украины в НАТО

Президент Болгарии Румен Радев не подписал декларацию ряда стран Восточной и Центральной Европы о поддержке ускоренного вступления Украины в состав НАТО. Об этом он заявил журналистам по итогам второго дня неформального саммита ЕС в Праге.

"С полной убеждённостью не подписал декларацию о присоединении Украины к НАТО, так как сегодня это означает войну НАТО с Россией. Я отвечаю перед болгарскими гражданами и как президент, и как верховный главнокомандующий", — объяснил свой отказ Радев.