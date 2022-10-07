Суд дал 20 лет колонии матери замёрзших в заснеженном овраге под Саратовом детей

Придушившая своих маленьких детей и выбросившая их в снег умирать жительница Саратовской области на 20 лет отправлена в колонию общего режима с ограничением свободы сроком на два года. Об этом сообщили в пресс-службе Саратовского областного суда.

Ранее убийца оправдывала своё преступление "проблемным разводом с мужем", затем притворялась неадекватной. По официальной версии следствия, у Зайцевой "возникла неприязнь к своей дочери и сыну, после чего она решила их убить".