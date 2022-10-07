Суд дал 20 лет колонии матери замёрзших в заснеженном овраге под Саратовом детей
Придушившая своих маленьких детей и выбросившая их в снег умирать жительница Саратовской области на 20 лет отправлена в колонию общего режима с ограничением свободы сроком на два года. Об этом сообщили в пресс-службе Саратовского областного суда.
Ранее убийца оправдывала своё преступление "проблемным разводом с мужем", затем притворялась неадекватной. По официальной версии следствия, у Зайцевой "возникла неприязнь к своей дочери и сыну, после чего она решила их убить".
"Подсудимая осознавала, что дети из-за своего малолетнего возраста не способны защитить себя и оказать ей активное сопротивление", — следует из заключения суда.
Напомним, в декабре 2021 года суд в Саратовской области арестовал мать, бросившую детей замерзать в овраге. Женщина не стала скрываться и призналась, что пыталась задушить сына и дочь, а затем вынесла малышей на мороз. Детей — восьмилетнего мальчика и пятилетнюю девочку — нашли в овраге 22 декабря. Верхней одежды на них не было. В снегу малышей обнаружила прохожая, она и вызвала скорую. Мальчик скончался, а девочку госпитализировали в критическом состоянии. В отношении матери было возбуждено уголовное дело.