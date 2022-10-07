"Без мата не скажешь": Волгоградский губернатор жёстко раскритиковал работу военкоматов

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров раскритиковал работу военкоматов из-за того, что они не объяснили мобилизованным гражданам порядок выплат. Так он отреагировал во время посещения учебного центра Минобороны и полигонов, где призванные граждане проходят боевое слаживание и военную подготовку.

"По военным комиссариатам у нас вопросов столько, что без мата не скажешь... Вы становитесь участниками специальной военной операции. Лучше сейчас всё сделать, чтобы документы были оформлены. Военные комиссариаты обязаны были каждому из вас довести порядок оплаты... Вопрос абсолютно не отработали", — заявил Бочаров мобилизованным, сообщившим губернатору, что не знают, когда им придут положенные выплаты.

Глава региона также заметил, что с работодателями будет обсуждаться вопрос о выплатах полной заработной платы всем мобилизованным сотрудникам.