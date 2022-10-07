Путин разрешил командующим войсками вручать бойцам награды от его имени в зоне СВО
Президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешает командующим группировками войск вручать награды от его имени на передовой. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Предоставить право командующим группировками войск (сил) вручать в особом порядке от имени президента РФ военнослужащим ВС РФ и иным лицам, наиболее отличившимся при выполнении задач СВО, орден Мужества, знак отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени, медаль "За отвагу" и медаль "За спасение погибавших", — сказано в тексте.
В указе также подчёркивается, что президент поручил Министерству обороны определить порядок вручения госнаград.
Ранее Владимир Путин подписал закон о трудовых правах работников, подпавших под частичную мобилизацию или поступивших на военную службу по контракту.
ТАСС / Федосеев Лев