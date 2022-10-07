НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 октября, 17:43

Кремль ответил на вопрос о формате участия Путина в саммите G20

Песков заявил, что формат участия России в саммите G20 ещё не определён

Россия примет участие в саммите "Большой двадцатки" на Бали, однако формат ещё не определён. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия будет участвовать, но формат по-прежнему не определён", — заявил Песков.

Так представитель Кремля отреагировал на сообщение издания The National, которое со ссылкой на посла Индонезии в ОАЭ заявило о согласии Путина и украинского лидера Владимира Зеленского приехать на саммит G20.

Путин: На президента Индонезии пытаются оказать давление в преддверии саммита G20

Путин: На президента Индонезии пытаются оказать давление в преддверии саммита G20

Ранее Лайф сообщал, что президент США Джо Байден не исключил возможности переговоров с Владимиром Путиным на ближайшем саммите "двадцатки", который пройдёт на Бали в ноябре.

Обложка ©

Shutterstock

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров