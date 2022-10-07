Кремль ответил на вопрос о формате участия Путина в саммите G20
Песков заявил, что формат участия России в саммите G20 ещё не определён
Россия примет участие в саммите "Большой двадцатки" на Бали, однако формат ещё не определён. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия будет участвовать, но формат по-прежнему не определён", — заявил Песков.
Так представитель Кремля отреагировал на сообщение издания The National, которое со ссылкой на посла Индонезии в ОАЭ заявило о согласии Путина и украинского лидера Владимира Зеленского приехать на саммит G20.
Ранее Лайф сообщал, что президент США Джо Байден не исключил возможности переговоров с Владимиром Путиным на ближайшем саммите "двадцатки", который пройдёт на Бали в ноябре.
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