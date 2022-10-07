Американскую прессу начало "тошнить" от Зеленского

Колумнист американского журнала Newsweek, автор подкаста и ведущий Национал-консервативной конференции Джош Хаммер признался, что ему надоел президент Украины Владимир Зеленский.

"Меня от Владимира Зеленского уже тошнит дальше некуда", — написал репортёр в Twitter, после чего подписчики поддержали пост.

Однако нашлись те, кто саркастично ответил колумнисту. "Так это что, Путин твитнул?" — спросил Nunca Trumpismo. А пользователь Rumit пошутил: "А что не так? Мало снимается для модных журналов?" Многие юзеры всё же сошлись во мнении, что Зеленского слишком много в информационном поле. Украинского лидера обвинили в эгоизме, позёрстве, постоянных угрозах. Eugene Zhang написал, что скоро из президента Незалежной получится второй бен Ладен.

"Подумаешь, всего-то хочет войны, когда мирное предложение лежит на столе, а заодно пытается обчистить налогоплательщиков со всего мира", — добавил Mikey.

"Дай ему волю, он и мировую войну развяжет!" — подытожил недовольство большинства Зеленским автор с ником Chaos.