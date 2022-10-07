Американскую прессу начало "тошнить" от Зеленского
Журналист Newsweek признался, что от Зеленского его "тошнит дальше некуда"
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Handout / Ukrainian Presidency
Колумнист американского журнала Newsweek, автор подкаста и ведущий Национал-консервативной конференции Джош Хаммер признался, что ему надоел президент Украины Владимир Зеленский.
"Меня от Владимира Зеленского уже тошнит дальше некуда", — написал репортёр в Twitter, после чего подписчики поддержали пост.
Однако нашлись те, кто саркастично ответил колумнисту. "Так это что, Путин твитнул?" — спросил Nunca Trumpismo. А пользователь Rumit пошутил: "А что не так? Мало снимается для модных журналов?" Многие юзеры всё же сошлись во мнении, что Зеленского слишком много в информационном поле. Украинского лидера обвинили в эгоизме, позёрстве, постоянных угрозах. Eugene Zhang написал, что скоро из президента Незалежной получится второй бен Ладен.
"Подумаешь, всего-то хочет войны, когда мирное предложение лежит на столе, а заодно пытается обчистить налогоплательщиков со всего мира", — добавил Mikey.
"Дай ему волю, он и мировую войну развяжет!" — подытожил недовольство большинства Зеленским автор с ником Chaos.
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А ранее читатели французской газеты Le Figaro прокомментировали требование президента Украины Владимира Зеленского нанести превентивный удар по России. Большинство из них сошлись во мнении, что лидера Незалежной стоит остановить, так как его высказывания уже начинают пугать людей.