Из-за каких проблем со здоровьем "тянет на солёненькое"

Дмитрий Раевский, врач, член-корреспондент РАН по педагогике и основатель сети клиник интегративной медицины, рассказал "Газете.ру" о проблемах со здоровьем, о которых может сигнализировать тяга к солёной пище. По его словам, это должно насторожить.

Такая тяга может быть следствием нарушения минерального состава крови из-за потери жидкости, например, в ходе занятий спортом или её малого количества в рационе. Также речь может идти о синдроме усталых надпочечников, при котором понижается артериальное давление, норма которого поддерживается уровнем соли. Особенно стоит побеспокоиться тем, у кого наблюдается бледная кожа, сильная усталость, нехватка энергии, отсутствие аппетита и потеря веса.

Также тяга к солёному может объясняться стрессом или сильной усталостью, что влияет на биохимические процессы в организме. И, конечно, на солёное особенно тянет беременных женщин, что происходит из-за гормона прогестерона, вырабатывающегося в большом количестве и блокирующего действие альдостерона, отвечающего за удержание натрия в организме. Помимо этого, Раевский порекомендовал заменить обычную соль на чёрную или розовую.

"В розовой соли минимум 25 полезных микроэлементов. Чёрная соль улучшает пищеварение и аппетит, усиливает перистальтику кишечника, избавляет от газообразования", — добавил врач.

Он отметил важность восполнения потерянной за день жидкости. Рассчитывать это нужно исходя из 30–40 мл на килограмм массы тела. Для этого можно употреблять слабо- или умеренно минерализированную воду.