Кремль опасается непоправимых ошибок со стороны Зеленского после слов о ядерном ударе по России
Песков заявил, что слова Зеленского о ядерном ударе по РФ подтверждают необходимость СВО
Россия не может обойти стороной заявления президента Украины Владимира Зеленского о необходимости "превентивного" ядерного удара по РФ. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что моральное состояние лидера Незалежной "чревато непоправимыми ошибками".
Песков: Россия не может пройти мимо заявлений Зеленского о ядерном ударе по РФ. Видео © t.me / ЗАРУБИН
"Конечно, мимо мы пройти не можем, и призываем лидеров других государств тоже не проходить мимо. Потому что с точки зрения симптоматики — это очень опасное заявление. Фактически глава Украины призывает страны ядерного клуба нанести превентивный удар по нашей стране. Это совершенно вопиющее заявление", — отметил Песков.
По словам представителя Кремля, высказывание Зеленского может говорить о его нынешнем моральном состоянии, а также подчёркивает правоту решения Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. Песков заметил, что были "робкие попытки" осудить заявления Зеленского, однако никто из руководителей стран мира так и не решился "приструнить своего вассала".
Напомним, Зеленский призвал НАТО нанести "превентивные" удары по РФ. По его словам, альянсу не стоит "ждать ядерных ударов России". В Кремле заявление украинского лидера уже назвали призывом к началу мировой войны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в случае конфликта последствия будут чудовищны и непредсказуемы.
t.me / ЗАРУБИН