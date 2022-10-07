Кремль опасается непоправимых ошибок со стороны Зеленского после слов о ядерном ударе по России

Россия не может обойти стороной заявления президента Украины Владимира Зеленского о необходимости "превентивного" ядерного удара по РФ. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что моральное состояние лидера Незалежной "чревато непоправимыми ошибками".

Песков: Россия не может пройти мимо заявлений Зеленского о ядерном ударе по РФ. Видео © t.me / ЗАРУБИН

"Конечно, мимо мы пройти не можем, и призываем лидеров других государств тоже не проходить мимо. Потому что с точки зрения симптоматики — это очень опасное заявление. Фактически глава Украины призывает страны ядерного клуба нанести превентивный удар по нашей стране. Это совершенно вопиющее заявление", — отметил Песков.