Белый дом признал отсутствие разведданных о планах России применить ядерное оружие
У США нет каких-либо разведовательных данных о том, что Россия намерена применить ядерное оружие в ближайшем времени. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Журналисты спросили её о том, с чем были связаны недавние заявления президента США Джо Байдена об армагеддоне и появились ли у американской разведки какие-либо данные о готовности Москвы применить ядерное оружие. В ответ Жан-Пьер заметила, что таковых не имеется, а заявления главы Белого дома вызваны его обеспокоенностью о возможности такого развития событий.
"Разговоры России о применении ядерного оружия являются безответственными. Нет способа применить их без непреднамеренных последствий. Этого произойти не может", — добавила Жан-Пьер.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что со времён Карибского кризиса 1962 года мир впервые столкнулся с прямой угрозой применения ядерного оружия. А до этого президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по РФ, так как это, по его мнению, поможет якобы "исключить возможность применения Россией ядерного оружия" и припугнёт Москву.
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