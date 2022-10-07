Белый дом признал отсутствие разведданных о планах России применить ядерное оружие

У США нет каких-либо разведовательных данных о том, что Россия намерена применить ядерное оружие в ближайшем времени. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Журналисты спросили её о том, с чем были связаны недавние заявления президента США Джо Байдена об армагеддоне и появились ли у американской разведки какие-либо данные о готовности Москвы применить ядерное оружие. В ответ Жан-Пьер заметила, что таковых не имеется, а заявления главы Белого дома вызваны его обеспокоенностью о возможности такого развития событий.