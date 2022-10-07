"Сибирского здоровья!": Певец Shaman вместе с фанатами душевно поздравил Путина с днём рождения
Певец Shaman вместе с фанатами прямо с концерта поздравил Путина с днём рождения
Певец Shaman (Ярослав Дронов) во время своего концерта в Кемерове поздравил президента России Владимира Путина с юбилеем. Музыкант обратился к нему с праздничной речью вместе со зрительным залом и опубликовал видеопоздравление Shaman в своём телеграм-канале.
Шаман вместе с фанатами поздравил Путина с юбилеем. Видео © Telegram / Shaman
"Родные, сегодня 7 октября, у нашего президента юбилей. Я нахожусь по сибирскому туру в городе Кемерово. И, пользуясь случаем, хочу пожелать нашему президенту сибирского здоровья, сил, терпения и — воплотить все задуманные мечты!" — сказал музыкант со сцены.
Поклонники вместе с ним несколько раз прокричали из зала "Поздравляем!", причём многие из жителей Кемерова пришли на концерт с российским триколором в руках.
Певец Ярослав Дронов ранее рассказывал, что пишет музыку и стихи на свои песни сам, потому что делает это "от сердца", и продюсер ему не нужен. А песня "Встанем", которую музыкант выпустил 23 февраля этого года, принесла ему ещё большую популярность. В августе клип Дронова с гимном России вышел на первое место в трендах YouTube. Тогда во вкладке "Музыка" клип певца занял вторую строчку после видео Blackpink на песню Pink Venom.
ТАСС / Мальгавко Сергей