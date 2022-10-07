"Сибирского здоровья!": Певец Shaman вместе с фанатами душевно поздравил Путина с днём рождения

Певец Shaman (Ярослав Дронов) во время своего концерта в Кемерове поздравил президента России Владимира Путина с юбилеем. Музыкант обратился к нему с праздничной речью вместе со зрительным залом и опубликовал видеопоздравление Shaman в своём телеграм-канале.

Шаман вместе с фанатами поздравил Путина с юбилеем. Видео © Telegram / Shaman

"Родные, сегодня 7 октября, у нашего президента юбилей. Я нахожусь по сибирскому туру в городе Кемерово. И, пользуясь случаем, хочу пожелать нашему президенту сибирского здоровья, сил, терпения и — воплотить все задуманные мечты!" — сказал музыкант со сцены.

Поклонники вместе с ним несколько раз прокричали из зала "Поздравляем!", причём многие из жителей Кемерова пришли на концерт с российским триколором в руках.