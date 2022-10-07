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7 октября, 18:07

Новая зрада Маска?: ВСУ жалуются на "катастрофические" сбои в работе Starlink

FT: Украинские военные жалуются на сбои в работе Starlink

Украинские военные жалуются на перебои в работе спутниковой связи Starlink, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники в правительстве Незалежной.

Один из собеседников газеты заявил, что некоторые такие сбои приводили к "катастрофическим" потерям связи в последние несколько недель, вызывая панику в войсках. Неполадки фиксировались в районе Херсонской, Запорожской областей, а также в ДНР и ЛНР. Украинские власти допускают, что это могло быть следствием попытки системы остановить её перехват российской стороной.

У Starlink один центр управления: Названы уязвимые места спутниковой системы Илона Маска

У Starlink один центр управления: Названы уязвимые места спутниковой системы Илона Маска

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов призвал Илона Маска лишить Украину системы Starlink. По словам политика, он должен сделать это, если действительно заинтересован в прекращении конфликта.

Обложка ©

unsplash.com

Матвей Шандрыголов

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