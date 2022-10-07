ВСУ жалуются на "катастрофические" сбои в работе Starlink
FT: Украинские военные жалуются на сбои в работе Starlink
Украинские военные жалуются на перебои в работе спутниковой связи Starlink, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники в правительстве Незалежной.
Один из собеседников газеты заявил, что некоторые такие сбои приводили к "катастрофическим" потерям связи в последние несколько недель, вызывая панику в войсках. Неполадки фиксировались в районе Херсонской, Запорожской областей, а также в ДНР и ЛНР. Украинские власти допускают, что это могло быть следствием попытки системы остановить её перехват российской стороной.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов призвал Илона Маска лишить Украину системы Starlink. По словам политика, он должен сделать это, если действительно заинтересован в прекращении конфликта.
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