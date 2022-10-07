Украинские военные жалуются на перебои в работе спутниковой связи Starlink, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники в правительстве Незалежной.

Один из собеседников газеты заявил, что некоторые такие сбои приводили к "катастрофическим" потерям связи в последние несколько недель, вызывая панику в войсках. Неполадки фиксировались в районе Херсонской, Запорожской областей, а также в ДНР и ЛНР. Украинские власти допускают, что это могло быть следствием попытки системы остановить её перехват российской стороной.