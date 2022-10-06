У Starlink один центр управления: Названы уязвимые места спутниковой системы Илона Маска Один из основоположников спутниковых телекоммуникаций в России — Сергей Пехтерев — назвал Лайфу слабые места Starlink и способы борьбы с опасными спутниками. 5 октября, 21:40 Обложка © Getty Images / Paul Hennessy / SOPA Images / LightRocket

На Starlink, как на войне

Конфликт на Украине послужит спутниковой системе Starlink эффектной пропагандой, и в будущем Пентагон создаст для своих целей военную спутниковую сеть "по образу и подобию" проекта Илона Маска, заявил Лайфу один из основоположников спутниковых телекоммуникаций в России Сергей Пехтерев. В то же время он подчеркнул, что спутники от SpaceX во многом оказались противоположностью тому, что нужно от них украинским военным. По словам специалиста, скорость передачи информации с их помощью в 6–8 раз ниже скорости приёма, а на поле боя гораздо лучше, когда наоборот.

Более того, система в принципе не очень удобна в условиях боевых действий: для работы терминала постоянно нужен дизельный генератор или другой источник электроэнергии, диаметр антенны (чуть менее 50 сантиметров) повышает риск быть замеченным. Передвигаться по полю боя с пользовательской техникой Starlink крайне неудобно, уверяет эксперт.

— Ещё одна проблема в том, что в этой системе используются обыкновенные бытовые разъёмы, которые применяются в бытовых компьютерах, они не рассчитаны на использование в условиях пыли, воды в окопе, чтобы их туда-сюда втыкать многократно. Во всех военных системах НАТО применяются специальные разъёмы, которые стоят в 40 раз дороже, — рассказал Сергей Пехтерев.

Слабые места Starlink

Чтобы вывести из строя пользовательский терминал, может оказаться достаточно одного пулевого попадания, считает эксперт. В то же время он признал, что в условиях, когда на Украину поставлены тысячи комплектов Starlink, "всех не перестреляешь". Но есть у сети одна действительно неудачная особенность.

— У Starlink один центр управления, и, судя по всему, находится он в Редмонде в штате Вашингтон. Поэтому, если там случится какая-то проблема, то сеть может вырубиться на то время, пока эту проблему не решат. Не исключено, что есть и резервный центр, но эта информация находится как минимум под грифом "совершенно секретно", — отмечает эксперт.

Война на орбите?

За порядком на геостационарной орбите много лет следят российские спутники-инспекторы, напомнил Сергей Пехтерев. Эти спутники могут приближаться к иностранным космическим аппаратам, фиксировать передаваемую ими информацию, фотографировать их. Но эксперт не исключает, что однажды взаимодействие между спутниками разных стран наблюдением не ограничится.

— Воздействие одних спутников на другие технологически возможно. Это опять-таки глушение. Все спутники, как правило, контролируются с Земли и получают с Земли телеметрическую информацию и команды управления. По большому счёту, если создать сильный сигнал помехи, то эти команды с Земли до него не будут доходить, — считает кандидат технических наук.

Но для этого спутники должны быть если не в прямой видимости, то во всяком случае достаточно долго лететь рядом, а такого в космосе практически не бывает, заверил он.

Способы вывода из строя вражеских спутников

Первый и самый очевидный — физическое уничтожение противоспутниковым оружием. Им владеют и США, и Россия, и Китай. Но применить его означает прямое объявление войны, объясняет Сергей Пехтерев, так что к этому прибегнут только в случае крайнего обострения конфронтации.

А пока что логичнее глушить вредоносные космические аппараты, то есть создавать для них помехи средствами радиоэлектронной борьбы. Впрочем, это не очень действенно, поскольку даёт лишь временный эффект.

Чисто теоретически можно предположить возможное применение лазерного оружия для вывода спутников из строя или воздействие на них электромагнитным излучением, которое будет "выжигать" электронику космического аппарата и таким образом превращать его в бесполезный хлам, но до практического использования таких методов ещё далеко, заверил Сергей Пехтерев.

— Есть вариант выпустить по вражескому спутнику какой-то снаряд, который взорвётся рядом и просто посечёт его обломками, либо взорвать на его пути гранитный какой-нибудь камень, или выбросить много мелких шариков, которые на скоростях в тысячи километров превратят вражеский аппарат в решето. На бумаге всё это выглядит очень реализуемо, но о том, что в массовом порядке такое оружие выводится на орбиту, я не слышал, — заключил кандидат технических наук.

Фото © Getty Images / Pavlo Gonchar / SOPA Images / LightRocket О чём говорят проблемы с военным использованием Starlink? 0 О том, что у ВСУ бедственное положение со спутниковой связью О том, что Илон Маск — гений

Авторы Адель Романенкова