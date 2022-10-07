МИД заявил, что Москва учтёт слова Зеленского при принятии мер по ядерному сдерживанию
Москва будет учитывать слова Зеленского о превентивном ядерном ударе по территории России при формировании необходимых мер по обеспечению ядерного сдерживания и безопасности страны. Об этом заявил заместитель главы департамента МИД РФ по контролю над вооружениями Константин Воронцов на заседании Первого комитета ГА ООН.
Дипломат призвал в очередной раз делегатов обратить внимание на слова украинского лидера и послушать их, особо отметив, что Зеленский говорит о необходимости превентивных ядерных ударов стран НАТО по России, а не каких-либо санкциях против РФ.
"Поэтому в этих условиях мы обязательно будем отслеживать и учитывать эти заявления президента Зеленского при принятии необходимых мер по обеспечению ядерного сдерживания и по обеспечению безопасности РФ в соответствии с военной доктриной РФ, а также с основами политики в области ядерного сдерживания", — отметил Воронцов.
Напомним, Зеленский призвал НАТО нанести "превентивные" удары по РФ. По его словам, альянсу не стоит "ждать ядерных ударов России". В Кремле заявление украинского лидера уже назвали призывом к началу мировой войны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в случае конфликта последствия будут чудовищны и непредсказуемы.
Getty Images / Ukrainian Presidency / Anadolu Agency