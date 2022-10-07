МИД заявил, что Москва учтёт слова Зеленского при принятии мер по ядерному сдерживанию

Москва будет учитывать слова Зеленского о превентивном ядерном ударе по территории России при формировании необходимых мер по обеспечению ядерного сдерживания и безопасности страны. Об этом заявил заместитель главы департамента МИД РФ по контролю над вооружениями Константин Воронцов на заседании Первого комитета ГА ООН.

Дипломат призвал в очередной раз делегатов обратить внимание на слова украинского лидера и послушать их, особо отметив, что Зеленский говорит о необходимости превентивных ядерных ударов стран НАТО по России, а не каких-либо санкциях против РФ.