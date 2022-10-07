Зеленский поспешил откреститься от своих слов о "превентивных ударах" по России
Зеленский заверил, что под "превентивными ударами" по России имел в виду санкции
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Getty Images/Ukrainian Presidency/Anadolu Agency
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что имел в виду новые санкционные меры, предлагая нанести "превентивный удар" по России. По его словам, такая реакция Запада сможет не допустить ядерной войны.
"Мир может представить санкционный пакет в таком случае и сделать всё возможное, чтобы они (ВС России — прим. Лайфа.) покинули (Запорожскую) атомную электростанцию", — сказал он в интервью BBC.
Лидер Незалежной пожаловался, что его заявление было неправильно понято и использовано Россией "в выгодном для себя ключе и ретранслировано по другим направлениям".
Ранее Владимир Зеленский заявил о необходимости нанести по России превентивный удар, чтобы не допустить использование РФ ядерного оружия. Это высказывание вызвало широкий резонанс. Так, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что президенту Украины стоит сделать "превентивную трепанацию черепа", а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это "призывом к мировой войне".