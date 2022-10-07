Зеленский поспешил откреститься от своих слов о "превентивных ударах" по России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что имел в виду новые санкционные меры, предлагая нанести "превентивный удар" по России. По его словам, такая реакция Запада сможет не допустить ядерной войны.

"Мир может представить санкционный пакет в таком случае и сделать всё возможное, чтобы они (ВС России — прим. Лайфа.) покинули (Запорожскую) атомную электростанцию", — сказал он в интервью BBC.