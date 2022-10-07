ВСУ стянули к границам ЛНР около 40 тысяч бойцов

"По данным наших военных, речь идёт о количестве до 40 тысяч человек, которые на самом деле сконцентрированы на территории, которая граничит с ЛНР на северо-западе и на севере, то есть на Харьковском направлении и в той части, которая относится к ДНР со стороны Северска, Красного Лимана и с нашей стороны уже примыкает к Кременскому району", — заявил Мирошник.