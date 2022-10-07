ВСУ стянули к границам ЛНР около 40 тысяч бойцов
В ЛНР рассказали о 40 тысячах бойцов ВСУ, сконцентрированных вдоль границы республики
Вдоль границы Луганской Народной Республики (ЛНР) сконцентрировано около 40 тысяч украинских военных. Об этом в эфире "Соловьёв Live" заявил глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.
"По данным наших военных, речь идёт о количестве до 40 тысяч человек, которые на самом деле сконцентрированы на территории, которая граничит с ЛНР на северо-западе и на севере, то есть на Харьковском направлении и в той части, которая относится к ДНР со стороны Северска, Красного Лимана и с нашей стороны уже примыкает к Кременскому району", — заявил Мирошник.
Он также заметил, что в районе границы ЛНР сконцентрировано большое количество техники и живой силы ВСУ, наблюдаются регулярные попытки прорыва.
Ранее Лайф сообщал, что бойцы ВСУ для диверсий на территории ЛНР переодеваются в форму местной Народной милиции и пытаются проникнуть на территорию региона.
Getty Images / Armed Forces of Ukraine / Handout / Anadolu Agency