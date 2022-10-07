МИД: Россия зафиксировала признаки повышения активности ядерных сил Запада

Россия зафиксировала признаки активности ядерных сил стран Запада, а также наблюдает за безответственной риторикой ряда представителей этих государств. Об этом на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН заявил заместитель главы департамента МИД РФ по контролю над вооружениями Константин Воронцов.

"Нами фиксировались признаки, свидетельствующие о повышении активности ядерных сил западных стран. Отличились на Западе и в плане безответственной риторики. Так, буквально неделю назад представители США фактически угрожали через СМИ возможностью нанесения по столице России обезглавливающего удара. Причём это прозвучало не из уст политиков, а от военных", — отметил Воронцов.

Представитель МИД также заметил, что если в Вашингтоне такая риторика считается нормальной, то большая часть присутствующих на заседании ассамблеи с этим будут несогласны.