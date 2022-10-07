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7 октября, 18:55

Байдена призвали "ударить" по Саудовской Аравии за крен в сторону России

Bloomberg призвал Байдена "ударить" по Саудовской Аравии за крен в сторону России

Обозреватель американского издания Bloomberg Бобби Гош считает, что президент США Джо Байден должен "ударить" по Саудовской Аравии за дружбу с РФ и соглашение о сокращении добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки, заключённое в рамках ОПЕК+.

По его словам, для этого достаточно понизить уровень дипломатических отношений с ближневосточным государством, что покончит с особым местом страны в американской внешней политике. Эр-Рияд в наказание за крен в сторону России должен превратиться для Вашингтона в подобие Малайзии или Брунея с такими же "обычными правами", уверен Гош.

"Никаких больше притворных симбиотических отношений, никаких притворных благодарностей или неуклюжих увёрток", пишет он.

Гош считает, что это должно "задеть гордого принца" сильнее, чем пустые угрозы.

Реакция США на удар ОПЕК+ и как это отразится на интересах России

Реакция США на удар ОПЕК+ и как это отразится на интересах России

Ранее страны картеля нефтедобывающих государств ОПЕК+ договорились снизить добычу сырья на два миллиона баррелей в сутки с ноября. В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что разочарован таким решением, а госсекретарь Блинкен анонсировал ответ США на данное решение.

Обложка ©

Getty Images / Chip Somodevilla

Матвей Шандрыголов

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