Байдена призвали "ударить" по Саудовской Аравии за крен в сторону России

Обозреватель американского издания Bloomberg Бобби Гош считает, что президент США Джо Байден должен "ударить" по Саудовской Аравии за дружбу с РФ и соглашение о сокращении добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки, заключённое в рамках ОПЕК+.

По его словам, для этого достаточно понизить уровень дипломатических отношений с ближневосточным государством, что покончит с особым местом страны в американской внешней политике. Эр-Рияд в наказание за крен в сторону России должен превратиться для Вашингтона в подобие Малайзии или Брунея с такими же "обычными правами", уверен Гош.

"Никаких больше притворных симбиотических отношений, никаких притворных благодарностей или неуклюжих увёрток", — пишет он.

Гош считает, что это должно "задеть гордого принца" сильнее, чем пустые угрозы.