Байдена призвали "ударить" по Саудовской Аравии за крен в сторону России
Bloomberg призвал Байдена "ударить" по Саудовской Аравии за крен в сторону России
Обозреватель американского издания Bloomberg Бобби Гош считает, что президент США Джо Байден должен "ударить" по Саудовской Аравии за дружбу с РФ и соглашение о сокращении добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки, заключённое в рамках ОПЕК+.
По его словам, для этого достаточно понизить уровень дипломатических отношений с ближневосточным государством, что покончит с особым местом страны в американской внешней политике. Эр-Рияд в наказание за крен в сторону России должен превратиться для Вашингтона в подобие Малайзии или Брунея с такими же "обычными правами", уверен Гош.
"Никаких больше притворных симбиотических отношений, никаких притворных благодарностей или неуклюжих увёрток", — пишет он.
Гош считает, что это должно "задеть гордого принца" сильнее, чем пустые угрозы.
Ранее страны картеля нефтедобывающих государств ОПЕК+ договорились снизить добычу сырья на два миллиона баррелей в сутки с ноября. В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что разочарован таким решением, а госсекретарь Блинкен анонсировал ответ США на данное решение.
Getty Images / Chip Somodevilla